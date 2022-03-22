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Россия отказалась от переговоров с Японией по Курилам

Попытки заключить мир с Токио провалились еще в 2018 году
Глеб Мишутин
Sergei Krasnoukhov / AP

Россия выходит из переговорного процесса с Японией по южнокурильскому вопросу, говорится в заявлении МИД России. «Российская сторона в нынешних условиях не намерена продолжать переговоры с Японией по мирному договору ввиду невозможности обсуждать подписание основополагающего документа о двусторонних отношениях с государством, занимающим откровенно недружественные позиции и стремящимся нанести ущерб интересам нашей страны», – гласит документ. Помимо этого прекращается безвизовый обмен между южными Курилами и Японией, равно как и диалог о налаживании совместной хозяйственной деятельности на упомянутых островах. Всю ответственность за ущерб, нанесенный взаимодействию двух стран, МИД возлагает на Токио, который сделал выбор «в пользу антироссийского курса».

Переговорный процесс и до этого находился в глубоком тупике, так что выход России из диалога чисто символический жест, уверен директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин. По его словам, любое территориальное урегулирование стало невозможным после принятия поправок в Конституцию 2020 г., которые закрепили запрет на отчуждение российских территорий. Продолжавшийся после диалог был лишь символом, что стороны намерены договариваться, и теперь от этого символа отказались, резюмирует Кашин.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных