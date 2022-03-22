Россия отказалась от переговоров с Японией по Курилам

Россия отказалась от переговоров с Японией по КуриламПопытки заключить мир с Токио провалились еще в 2018 году
Россия выходит из переговорного процесса с Японией по южнокурильскому вопросу, говорится в заявлении МИД России. «Российская сторона в нынешних условиях не намерена продолжать переговоры с Японией по мирному договору ввиду невозможности обсуждать подписание основополагающего документа о двусторонних отношениях с государством, занимающим откровенно недружественные позиции и стремящимся нанести ущерб интересам нашей страны», – гласит документ. Помимо этого прекращается безвизовый обмен между южными Курилами и Японией, равно как и диалог о налаживании совместной хозяйственной деятельности на упомянутых островах. Всю ответственность за ущерб, нанесенный взаимодействию двух стран, МИД возлагает на Токио, который сделал выбор «в пользу антироссийского курса».
Переговорный процесс и до этого находился в глубоком тупике, так что выход России из диалога чисто символический жест, уверен директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин. По его словам, любое территориальное урегулирование стало невозможным после принятия поправок в Конституцию 2020 г., которые закрепили запрет на отчуждение российских территорий. Продолжавшийся после диалог был лишь символом, что стороны намерены договариваться, и теперь от этого символа отказались, резюмирует Кашин.