Россия отказалась от переговоров с Японией по Курилам

Россия выходит из переговорного процесса с Японией по южнокурильскому вопросу, говорится в заявлении МИД России. «Российская сторона в нынешних условиях не намерена продолжать переговоры с Японией по мирному договору ввиду невозможности обсуждать подписание основополагающего документа о двусторонних отношениях с государством, занимающим откровенно недружественные позиции и стремящимся нанести ущерб интересам нашей страны», – гласит документ. Помимо этого прекращается безвизовый обмен между южными Курилами и Японией, равно как и диалог о налаживании совместной хозяйственной деятельности на упомянутых островах. Всю ответственность за ущерб, нанесенный взаимодействию двух стран, МИД возлагает на Токио, который сделал выбор «в пользу антироссийского курса».