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Польша настаивает на отправке войск НАТО на Украину

Отправка войск пока не встречает поддержки
Илья Лакстыгал
Поляки заявляли себя как «прифронтовое государство» Европы на пути «российской экспансии» еще до вступления в НАТО / Сергей Фадеичев / ТАСС

Польша намерена выслать 45 российских дипломатов по обвинению в шпионаже, сообщила утром 23 марта пресс-служба Агентства внутренней безопасности (ABW) страны. Этих российских дипломатов назвали сотрудниками спецслужб или сообщниками, чья деятельность «угрожает интересам и безопасности Польши».

Это заявление польских спецслужб совпало с предостережениями Варшавы со стороны Кремля и МИД России от реализации инициативы польской стороны по формированию миротворческого контингента НАТО на Украине в связи с боевыми действиями российских войск на ее территории.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных