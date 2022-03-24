Польша настаивает на отправке войск НАТО на Украину

Польша настаивает на отправке войск НАТО на УкраинуОтправка войск пока не встречает поддержки
Польша намерена выслать 45 российских дипломатов по обвинению в шпионаже, сообщила утром 23 марта пресс-служба Агентства внутренней безопасности (ABW) страны. Этих российских дипломатов назвали сотрудниками спецслужб или сообщниками, чья деятельность «угрожает интересам и безопасности Польши».
Это заявление польских спецслужб совпало с предостережениями Варшавы со стороны Кремля и МИД России от реализации инициативы польской стороны по формированию миротворческого контингента НАТО на Украине в связи с боевыми действиями российских войск на ее территории.
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