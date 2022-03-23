Лавров заявил о прямом конфликте с НАТО в случае ввода миротворцев на Украину

«Наши польские коллеги уже заявили, что сейчас будет саммит НАТО, надо направлять миротворцев. Они, надеюсь, понимают, о чем идет речь. Это будет то самое прямое столкновение российских и натовских вооруженных сил, которого все не то что хотели избежать, а говорили, что никогда не должно состояться в принципе», — сказал он в ходе выступления в МГИМО.