Лавров заявил о прямом конфликте с НАТО в случае ввода миротворцев на Украину
Ввод миротворческих сил НАТО на Украину привел бы к прямому столкновению России с военным блоком, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, слова которого передает ТАСС.
«Наши польские коллеги уже заявили, что сейчас будет саммит НАТО, надо направлять миротворцев. Они, надеюсь, понимают, о чем идет речь. Это будет то самое прямое столкновение российских и натовских вооруженных сил, которого все не то что хотели избежать, а говорили, что никогда не должно состояться в принципе», — сказал он в ходе выступления в МГИМО.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг исключил вмешательство альянса в конфликт на Украине и предупредил о рисках введения бесполетной зоны над страной, так как это чревато «прямой конфронтацией и неконтролируемой эскалацией».
О необходимости отправки миротворческой миссии НАТО на Украину заявлял вице-премьер Польши Ярослав Качиньский. Помимо этого президент страны Анджей Дуда подписал закон, предполагающий увеличение численности армии почти вдвое, модернизацию вооруженных сил и увеличение оборонных расходов.
Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине 24 февраля. Целью таковой президент РФ Владимир Путин назвал защиту населения Донецкой и Луганской народных республик, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. 2 марта представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В частности, как считают в министерстве, в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.