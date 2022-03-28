Лавров предложил закрыть въезд в Россию для граждан недружественных стран

Лавров предложил закрыть въезд в Россию для граждан недружественных странКто будет составлять списки невъездных, пока не уточняется
Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил о подготовке мер по ограничению въезда граждан из стран, осуществляющих недружественные действия против России. «Сейчас разрабатывается проект указа об ответных мерах визового характера в связи с недружественными действиями ряда иностранных государств. Этот акт введет целый ряд ограничений на въезд на территорию России», – заявил Лавров на заседании комиссии «Единой России» по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом.
Как уточнил Лавров, в «фокусе внимания» находится выработка комплекса мер ответа на недружественные действия США и их «сателлитов» – речь идет о санкциях и всех решениях, которые ущемляют, по словам министра, права российских граждан и юридических лиц. 15 марта, напомнил Лавров, вступили в силу поправки в закон о мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан России, которые предусматривают возможность применения мер ограничительного характера в отношении любых иностранных граждан (а не только США), а также лиц без гражданства.
«Это прежде всего те, кто причастен к совершению преступлений в отношении находящихся за рубежом российских граждан. Во-вторых, это лица, которые осуществляют необоснованное юридическое преследование наших людей. И наконец, это те, кто принимает необоснованные решения, нарушающие права и законные интересы граждан и организаций России», – пояснил Лавров.
В составляемом правительством списке недружественных стран по состоянию на 5 марта, когда он обновлялся в последний раз, значилось 48 стран. Туда входят страны – члены Европейского союза, а также США, Тайвань, Украина, Черногория, Швейцария, Япония, Великобритания и др.
Лавров не уточнял на мероприятии «Единой России», коснутся ли ограничения всех граждан недружественных стран или только отдельных лиц, допустивших нарушения прав россиян. «Ведомости» направили запрос в пресс-службу МИДа, а также пресс-секретарю президента России.
Подобного рода ограничения могут вводиться в рамках закона «О мерах воздействия...», напомнил партнер юрфирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов. «Вероятно, статья 27 указанного закона, регламентирующая выезд и въезд на территорию России, будет расширена, а определенным ведомствам будут предоставлены полномочия по составлению списков лиц, которым въезд будет ограничиваться», – предполагает юрист.
Замглавы Россотрудничества Дмитрий Поликанов рассказал «Ведомостям», что с 28 февраля ведомство запустило чат-бот для жалоб на ущемление прав за рубежом, на него поступило около 400 жалоб. «В основном они касаются трех групп: публикации и угрозы в соцсетях; дискриминация по месту работы или учебы; открытые проявления русофобии (оскорбительные надписи, вандализм, преследования дальнобойщиков и проч.)», – сообщил он. По словам Поликанова, жалобы поступают со всего мира, но по большей части из западных стран. «В незападных – единичные случаи, инспирированные украинской диаспорой в основном. А в западных – там не только украинцы, но и местные этим занимаются», – подчеркнул он.
Русскоязычное население за рубежом сталкивается с различными видами дискриминации – от мягких запретов на посещение учебных заведений «в целях безопасности» до насильственных действий, заявила первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова («Единая Россия»). По ее словам, пока эти проблемы не носят массового характера. «Некоторые дети, даже рожденные за границей, сталкиваются с агрессией в школе, директора рекомендовали пока не приводить их в школу в целях безопасности, были случаи нападения на российских туристов, студентам рекомендуют не ходить на занятия, возникают проблемы со студенческими визами и др.», – пояснила Журова.
Лавров считает, что вопрос с соотечественниками решит в том числе совершенствование механизмов государственного стимулирования переселения в Россию. «Ведется работа по закреплению режима благоприятствования для категорий соотечественников на уровне миграционных правил, определяющих льготный порядок получения права на проживание в нашей стране», – сообщил единороссам министр.
Расширить категорию соотечественников предложил первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин («Единая Россия»). Он внес в нижнюю палату парламента поправки в закон о госполитике в отношении соотечественников за рубежом, которые уточняют, что под соотечественниками понимаются «лица, владеющие русским языком, относящиеся к народам, исторически проживающим на территории России, и те, чьи прямые предки родились или проживали на территории России». «При этом учитывается, что за прошедшие после распада СССР 30 лет выросло новое поколение соотечественников, не имевших гражданства СССР. В этой связи из определения понятия «соотечественник» исключена связь с гражданством СССР», – говорится в пояснительной записке.
По мнению автора документа, знание русского языка «является необходимым условием соответствия конституционному требованию к государству обеспечивать общероссийскую культурную идентичность соотечественников, проживающих за рубежом». Председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников (КПРФ) раскритиковал законопроект, отметив, что это «заблуждение», которое уничтожает понятие «соотечественника».