Лавров предложил закрыть въезд в Россию для граждан недружественных стран

Замглавы Россотрудничества Дмитрий Поликанов рассказал «Ведомостям», что с 28 февраля ведомство запустило чат-бот для жалоб на ущемление прав за рубежом, на него поступило около 400 жалоб. «В основном они касаются трех групп: публикации и угрозы в соцсетях; дискриминация по месту работы или учебы; открытые проявления русофобии (оскорбительные надписи, вандализм, преследования дальнобойщиков и проч.)», – сообщил он. По словам Поликанова, жалобы поступают со всего мира, но по большей части из западных стран. «В незападных – единичные случаи, инспирированные украинской диаспорой в основном. А в западных – там не только украинцы, но и местные этим занимаются», – подчеркнул он.