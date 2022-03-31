Вопрос о присоединении Южной Осетии к России будет решаться после выборов в республике

По его словам, депутаты Северной Осетии на заседании 31 марта обсуждали вопрос о том, как именно будет происходить возможное объединение республик: «Пока Южная Осетия должна войти по процедуре как самостоятельный субъект, следующий этап – объединение двух субъектов. И когда уже появится единая Осетия или Алания без приставки Северная и Южная, можно будет обсудить, где будут органы власти». Чельдиев предполагает, что правительство этого региона будет находиться во Владикавказе, но отдельные министерства могут быть и в Цхинвале, например министерство по делам национальностей или министерство сельского хозяйства. Проблем, по его словам, это вызвать не должно: территория даже объединенной республики не настолько большая, чтобы это разорвало работу.