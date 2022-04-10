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Для «Единой России» могут быть проблемными выборы в четырех регионах

Партии начали подготовку к региональной кампании
Елена Мухаметшина
Партии начали подготовку к осенним выборам. Для «Единой России» будут непростыми выборы депутатов заксобраний в Удмуртии и на Сахалине, а также гордум Твери и Ярославля / Сергей Фадеичев / ТАСС

Партии начали оценивать свои шансы на сентябрьских выборах. У «Единой России», по словам источников в партии власти, сложности могут возникнуть на выборах в заксобрания в Удмуртии и на Сахалине, а также на выборах в гордумы Твери и Ярославля. В 2021 г. на выборах в Госдуму на Сахалине единороссы набрали 35,7% голосов (2-е место было у КПРФ – 28,6%). В Удмуртии партия власти получила 35,6% голосов (2-е место также заняла КПРФ с 25,3% голосов).

В Удмуртии на подготовку к кампании, по словам источника в «Единой России», влияет напряженность «внутри элит». «[Губернатор Александр] Бречалов своим в регионе не стал, это показали в том числе выборы в Госдуму. Кроме того, там сильные и ресурсные коммунисты. Сахалин исторически сложный, это Дальний Восток», – объясняет единоросс. Еще один собеседник в «Единой России» подтверждает, что выборы на Дальнем Востоке для партии власти всегда непростые из-за более высокого уровня протестных настроений.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных