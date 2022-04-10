Для «Единой России» могут быть проблемными выборы в четырех регионах

Для «Единой России» могут быть проблемными выборы в четырех регионахПартии начали подготовку к региональной кампании
Партии начали оценивать свои шансы на сентябрьских выборах. У «Единой России», по словам источников в партии власти, сложности могут возникнуть на выборах в заксобрания в Удмуртии и на Сахалине, а также на выборах в гордумы Твери и Ярославля. В 2021 г. на выборах в Госдуму на Сахалине единороссы набрали 35,7% голосов (2-е место было у КПРФ – 28,6%). В Удмуртии партия власти получила 35,6% голосов (2-е место также заняла КПРФ с 25,3% голосов).
В Удмуртии на подготовку к кампании, по словам источника в «Единой России», влияет напряженность «внутри элит». «[Губернатор Александр] Бречалов своим в регионе не стал, это показали в том числе выборы в Госдуму. Кроме того, там сильные и ресурсные коммунисты. Сахалин исторически сложный, это Дальний Восток», – объясняет единоросс. Еще один собеседник в «Единой России» подтверждает, что выборы на Дальнем Востоке для партии власти всегда непростые из-за более высокого уровня протестных настроений.