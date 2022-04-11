Южная Осетия будет выбирать президента во втором туре

Возвращение мозгов

До конца 2022 г. в России будет действовать упрощенный порядок признания иностранного высшего образования для граждан России, приехавших из недружественных стран – в соответствующем списке правительства сейчас 48 государств. Это коснется и переселенцев с Украины – с 18 февраля с территории ДНР, ЛНР, а также Украины в Россию прибыло 731 790 человек. Признать иностранное образование можно будет без направления запроса в соответствующие органы иностранных государств, следует из постановления правительства России. Диплом заявителя признают, если в базе данных Рособрнадзора будут сведения о его однокурсниках. С 2019 г. в среднем в год заявления на признание документов об образовании и квалификации в России подавали 19 200 человек, сказал «Ведомостям» представитель Рособрнадзора. Признание иностранного образования нужно не только для трудоустройства, но и для продолжения образования в России, отмечает директор Института развития образования ВШЭ Ирина Абанкина.