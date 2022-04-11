Южная Осетия будет выбирать президента во втором туре

Южная Осетия будет выбирать президента во втором туреЭто едва ли повлияет на судьбу референдума о присоединении республики к России
По предварительным данным центризбиркома Южной Осетии, во второй тур президентских выборов прошли действующий глава республики Анатолий Бибилов и лидер партии «Ныхас» Алан Гаглоев. Как рассказала 11 апреля председатель ЦИК Эмилия Гагиева, Гаглоев лидировал с 36,9% голосов, Бибилов набрал 33,5%. Явка составила 74,26%. Так как ни один из кандидатов не смог набрать 50%, ЦИК назначит второй тур не позднее чем через 15 дней со дня окончательного установления результатов.
Вице-спикер парламента Александр Плиев набрал 11,9%, депутат Гарри Мулдаров – 8,9%, экс-депутат Дмитрий Тасоев – 2,8%. Все трое заявили, что во втором туре поддержат Гаглоева. В 2003 г. Гаглоев проходил повышение квалификации во Владикавказе по программе подготовки кадров президента России. В 2004 г. поступил на службу в КГБ Южной Осетии, позднее занимался предпринимательством. У его партии «Ныхас» четыре мандата в парламенте.
30 марта, в разгар кампании, Бибилов выступил с заявлением о необходимости референдума о присоединении к России. Соответствующая заявка была подана в ЦИК республики, в инициативную группу вошли экс-руководители Южной Осетии Леонид Тибилов, Людвиг Чибиров и Эдуард Кокойты. Гаглоев поддержал тогда идею о проведении референдума, но обвинил оппонента в использовании темы для предвыборной борьбы и назвал недопустимым «использование идеи воссоединения [осетинского народа] в качестве предвыборной манипуляции сознанием народа».
Возвращение мозгов
До конца 2022 г. в России будет действовать упрощенный порядок признания иностранного высшего образования для граждан России, приехавших из недружественных стран – в соответствующем списке правительства сейчас 48 государств. Это коснется и переселенцев с Украины – с 18 февраля с территории ДНР, ЛНР, а также Украины в Россию прибыло 731 790 человек. Признать иностранное образование можно будет без направления запроса в соответствующие органы иностранных государств, следует из постановления правительства России. Диплом заявителя признают, если в базе данных Рособрнадзора будут сведения о его однокурсниках. С 2019 г. в среднем в год заявления на признание документов об образовании и квалификации в России подавали 19 200 человек, сказал «Ведомостям» представитель Рособрнадзора. Признание иностранного образования нужно не только для трудоустройства, но и для продолжения образования в России, отмечает директор Института развития образования ВШЭ Ирина Абанкина.
Тема вхождения в состав России и объединения с Северной Осетией – актуальный для республики вопрос. Он не раз поднимался и до 2008 г., когда по итогам пятидневной войны с Грузией Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Пока федеральные власти России однозначно по поводу этой идеи не высказывались. «Никаких юридических и иных действий не предпринималось», – заявил журналистам 31 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. При этом глава Северной Осетии Сергей Меняйло приветствовал объединение народа.
В Южной Осетии нет антироссийски настроенных политиков, говорит экс-советник президентов республики Бибилова и Тибилова Сослан Джусоев. «10 апреля мы увидели протестное голосование, которое стало следствием накопившихся за пять лет при Бибилове проблем. Бедность, установленный Грузией блокпост на территории Осетии, нерасследованное убийство Инала Джабиева – все это сыграло роль», – полагает он. Джабиев был избит до смерти сотрудниками правоохранительных органов в 2020 г., дело было на контроле Бибилова, но виновных не нашли.
Таким образом, говорит Джусоев, результаты выборов, какими бы они ни были, не повлияют на то, будет ли проведен референдум о присоединении к России. «Мы видим, что на эту инициативу пока нет реакции ни на уровне МИДа, ни на уровне президента России. Референдум провести легко, и результат будет положительный, когда будут соответствующие договоренности с Москвой», – говорит Джусоев.
В МИД Грузии назвали выборы не имеющими юридической силы, как и возможный референдум.
Именно исходя из отношений с Грузией Россия и будет решать, необходимо ли присоединение республики, считает политолог Алексей Макаркин. Но руководитель Южной Осетии будет пророссийским, отмечает он.