В приграничных регионах вводят режим высокой террористической угрозы

В приграничных регионах вводят режим высокой террористической угрозыТам будет усилена проверка документов и установлены дополнительные пропускные пункты
Шесть из семи граничащих с Украиной регионов ввели «желтый», или высокий, уровень террористической опасности. Это Курская, Брянская и Белгородская области, а также отдельные районы Воронежской области, Краснодарского края и республики Крым.
Режим, как написал в своем Telegram-канале курский губернатор Роман Старовойт, вводится «в связи с возможными провокациями со стороны украинских националистов». Глава Крыма Сергей Аксенов, впрочем, уточнил, что «мера носит исключительно профилактический характер». Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков дополнительно подписал постановление о запрете запуска петард, фейерверков и салютов по всей области: «Чтобы не пугать людей лишними громкими звуками».
Не повышала уровень террористической опасности Ростовская область – она граничит с ДНР и ЛНР в границах Донецкой и Луганской областей. Регион пока не планирует вводить режим, сказали «Ведомостям» в пресс-службе администрации области, не пояснив при этом мотивацию. В регионе нет угрозы диверсионно-террористических действий со стороны украинской армии и спецслужб из-за удаленности от границы с Украиной, утверждает источник «Ведомостей» в правоохранительных органах.
Чем регулируется уровень террористической угрозы
Порядок установления уровней террористической опасности определяется указом президента. В частности, повышенный («синий») вводится при наличии неподтвержденной информации о реальной возможности совершения террористического акта, высокий («желтый») – при наличии подтвержденной информации о ЧП такого рода и критический («красный») – либо после совершения террористического акта, либо при его непосредственной угрозе. Любой уровень террористической опасности может устанавливаться на срок не более 15 суток.
«Решение о введении режима повышенного уровня террористической опасности принимается где-то в более широком, где-то в менее широком объеме и касается в первую очередь приграничных территорий», – говорит собеседник, близкий к администрации президента. «По сути, это касается не политического управления субъектами Федерации, а приведения нормативных актов в соответствие с уже существующей повышенной готовностью по линии соответствующих служб», – отметил он.
Решение о повышении уровня террористической опасности определяется наличием угрозы в приграничных с Украиной районах в связи с военной спецоперацией, отметил военный эксперт Владислав Корсунов. «Оттуда идут угрозы провокаций, проникновения диверсионных групп», – пояснил необходимость введения таких мер эксперт.
На территорию России могут быть заброшены диверсионно-террористические группы, подконтрольные ВСУ, СБУ или главному разведывательному управлению Украины, опасается председатель совета общественной организации «Вече» Владимир Орлов. «Их действия могут быть направлены на уничтожение мостов, переправ и других важных объектов», – отмечает эксперт. К примеру, 6 апреля Старовойт сообщал, что в Суджанском районе Курской области зафиксировали попытку украинской стороны обстрелять позиции пограничников из минометов.
По мнению члена комитета Госдумы по обороне Виктора Соболева (КПРФ), российские спецслужбы должны обратить внимание на появляющиеся в сети ролики украинцев с угрозами мести россиянам. «Мирным жителям беспокоиться не стоит, просто нужно быть не менее осторожными, как и всегда в обычной жизни», – отметил Соболев.
Заметят ли граждане участившиеся проверки документов, патрулирование города, какие-то тренировочные мероприятия, сказать сложно, говорит заместитель генерального директора Amulex.ru Юлия Галуева. Дело в том, что при «желтом» уровне террористической опасности могут проводиться внеплановые мероприятия по выявлению подготавливаемого теракта, дополнительный инструктаж полиции и военнослужащих, выставление усиленных патрулей, в том числе с кинологами, усиление досмотров, дополнительные проверки различных объектов инфраструктуры. Кроме того, усиливается контроль за соблюдением порядка регистрации и снятия с регистрационного учета граждан и т. д.
«Главным потенциальным театром для ведения диверсионной активности являются приграничные регионы, – говорит политолог Александр Немцев. – Они близко, и попасть беспрепятственно туда легче всего. Понимая это, российская власть и пытается предотвратить эти действия».
В подготовке статьи участвовал Алексей Никольский