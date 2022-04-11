В приграничных регионах вводят режим высокой террористической угрозы

Заметят ли граждане участившиеся проверки документов, патрулирование города, какие-то тренировочные мероприятия, сказать сложно, говорит заместитель генерального директора Amulex.ru Юлия Галуева. Дело в том, что при «желтом» уровне террористической опасности могут проводиться внеплановые мероприятия по выявлению подготавливаемого теракта, дополнительный инструктаж полиции и военнослужащих, выставление усиленных патрулей, в том числе с кинологами, усиление досмотров, дополнительные проверки различных объектов инфраструктуры. Кроме того, усиливается контроль за соблюдением порядка регистрации и снятия с регистрационного учета граждан и т. д.