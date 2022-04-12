Книга вывела соратников Евгения Савченко из партии

Книга вывела соратников Евгения Савченко из партииНовые власти Белгородской области чистят ряды
Федеральное руководство «Единой России» в лице президиума ее генсовета 12 апреля исключило из партии двух высокопоставленных региональных политиков, соратников экс-губернатора Белгородской области Евгения Савченко – Елену Бондаренко и Валерия Сергачева. Даже после ухода Савченко в 2020 г. со своего поста в Совет Федерации и замены его на губернатора Вячеслава Гладкова они сохраняли весомые должности в регионе: Бондаренко – первого зампреда облдумы, а Сергачев – простого зампреда.
О кадровом партийном решении сообщил в Telegram-канале сменщик Савченко – Гладков, который также руководит региональным отделением «Единой России». Причин исключения из партии двух единороссов он не назвал. На сайте белгородской «Единой России» опубликовали решение генсовета партии: там сказано, что Бондаренко и Сергачев совершили действия, дискредитирующие партию.
Позже Гладков сообщил, что на 15 апреля назначено внеочередное заседание Белгородской облдумы – именно она может принять решение о снятии депутатов с их постов.
7 апреля белгородское СМИ «Фонарь» сообщило со ссылкой на три источника, что у правоохранительных органов возникли вопросы к нескольким депутатам облдумы – Бондаренко, Сергачеву, а также к спикеру облдумы Ольге Павловой. Якобы это связано с распространением литературы, которая проверяется на экстремизм. Речь, по данным СМИ, идет о книге Савченко «Потрясение». Об этом же со ссылкой на источники сообщил и «Коммерсантъ».
Близкий к властям региона источник «Ведомостей» подтвердил: по его информации, к депутатам возникли «серьезные вопросы у службы безопасности». Это может касаться книги Савченко, которую проверяют на экстремизм, сказал он. Как правило, единороссы приостанавливают членство в партии тех соратников, против которых возбуждены дела, – до окончания расследования.
В пресс-службе Белгородской облдумы перенаправили вопрос «Ведомостей» в правоохранительные органы. «Ведомости» направили запросы в Следственное управление СК и УМВД по Белгородской области, а также в Генпрокуратуру и центр общественных связей ФСБ. В приемной Савченко на звонки не ответили. Бондаренко и Сергачев отказались разговаривать с корреспондентом «Ведомостей». Павлова также на звонки «Ведомостей» не ответила.
Книга «Потрясение» была опубликована на сайте monoston.ru. Руководивший Белгородской областью 26 лет Савченко рассказывает о «предзнаменовании начала новой эпохи в истории заблудившегося, но мечущегося в поисках выхода человечества». Основой для сочинения послужила, как следует из текста, встреча теперь уже бывшего губернатора с боговидицей – женщиной по имени Любовь, у которой сейчас «девятое воплощение», в первом же, как пишет Савченко, она была матерью Иоанна Предтечи.
Через нее он якобы и мог общаться с «Господом Земли Моностоном», Богородицей, Сергием Радонежским, и они давали ему советы по управлению Белгородской областью. По словам Савченко, эта женщина с 2009 г. общается с Богом, получая от него «ответы на различные частные и общие вопросы». К примеру, в книге Савченко приходит к выводу, что в 2022 г. произойдет событие, «по значимости своей не уступающее приходу в мир сына Божьего».
Книгу Савченко уже раскритиковал митрополит Белгородской и Старооскольской Иоанн. «Человек, который сделал много для нашей культуры в области, вдруг, став сенатором, в своей книге пишет такие вещи», – цитирует «Фонарь» Иоанна.
Савченко за счет вышедшей книги дал возможность Гладкову «зачистить» руководство облдумы и понизить собственное влияние и влияние старой элиты в регионе, считает политолог Владимир Слатинов. Нынешнее руководство думы – это самые близкие люди экс-губернатора, в частности Сергачев был одним из самых влиятельных его заместителей, председатель думы Павлова – «главным политическим менеджером» (в прошлом руководила внутриполитическим блоком), отмечает он.
За счет них Савченко сохранял свое влияние после ухода, говорит Слатинов: «То, что они стоят во главе думы, говорит, насколько Савченко доверял этим людям». С весны 2021 г. Гладков переформатировал исполнительную власть региона под себя, отмечает эксперт. «Подвинуть руководство думы по юридическим моментам было сложно, но Савченко сам подарил ему такую возможность», – считает Слатинов. По мнению эксперта, исключение из «Единой России» – это очень мощный удар, но пока не понятны судьбы Павловой и, главное, Савченко.
Савченко и его людей «откровенно маргинализируют» в связи с выпущенной книгой, считает и политолог Александр Немцев. «Со стороны Гладкова началась чистка команды Савченко под предлогом маргинализации всей команды», – говорит Немцев. По словам политолога, экс-губернатор серьезно теряет позиции: «Часть команды, которая была им выращена, судя по внешним признакам, уже не ассоциирует себя с ним. Он теряет рычаги, и дальше процесс будет интенсивнее».