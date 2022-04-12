Книга вывела соратников Евгения Савченко из партии

Через нее он якобы и мог общаться с «Господом Земли Моностоном», Богородицей, Сергием Радонежским, и они давали ему советы по управлению Белгородской областью. По словам Савченко, эта женщина с 2009 г. общается с Богом, получая от него «ответы на различные частные и общие вопросы». К примеру, в книге Савченко приходит к выводу, что в 2022 г. произойдет событие, «по значимости своей не уступающее приходу в мир сына Божьего».