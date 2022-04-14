Законопроект о внешнем управлении рассмотрят не раньше мая

Внесенный 12 апреля в Госдуму законопроект о внешнем управлении компаниями с иностранным участием, которые объявили об уходе с российского рынка, может быть рассмотрен в первом чтении не раньше мая. Об этом сказал «Ведомостям» собеседник в Госдуме и подтвердил источник, близкий к администрации президента. Саму инициативу, разработанную Минэкономразвития, на правительственной комиссии утвердили более месяца назад («Ведомости» писали об этом 10 марта). Законопроект в итоге внес в Госдуму не Белый дом, а группа депутатов «Единой России». Близкий к Госдуме источник говорил, что таким образом правительство «устраняется» от авторства законопроекта.