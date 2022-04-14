Законопроект о внешнем управлении рассмотрят не раньше мая

Законопроект о внешнем управлении рассмотрят не раньше маяДепутатская инициатива будет приниматься по стандартной процедуре
Внесенный 12 апреля в Госдуму законопроект о внешнем управлении компаниями с иностранным участием, которые объявили об уходе с российского рынка, может быть рассмотрен в первом чтении не раньше мая. Об этом сказал «Ведомостям» собеседник в Госдуме и подтвердил источник, близкий к администрации президента. Саму инициативу, разработанную Минэкономразвития, на правительственной комиссии утвердили более месяца назад («Ведомости» писали об этом 10 марта). Законопроект в итоге внес в Госдуму не Белый дом, а группа депутатов «Единой России». Близкий к Госдуме источник говорил, что таким образом правительство «устраняется» от авторства законопроекта.
Инициатива описывает критерии для введения внешнего управления (к примеру, 25% работающей в России компании должны находиться под контролем лица из недружественного государства и иметь «существенное значение» для российской экономики); процедуру введения (решение будет инициировать межведомственная комиссия при Минэкономразвития); способы работы внешней администрации (в том числе передача российской структуре в доверительное управление пакета акций иностранцев) и т. д. В вопросе скорости принятия этой инициативы теперь «мяч на стороне Охотного Ряда», заявил один из собеседников «Ведомостей», близких к правительству.
С законопроектом работа будет вестись в обычном порядке, подчеркивает близкий к Госдуме источник. Пока документом поручено заняться комитету по собственности, которым руководит Сергей Гаврилов (КПРФ). Он не ответил на звонки «Ведомостей», а его представитель уточнил, что ближайшие заседания комитета состоятся 18 и 20 апреля, но пока неизвестно, будет ли включена инициатива в повестку, как неизвестна и дата ее рассмотрения палатой: «Все сообщим позднее».
«Я не могу сказать, что я его поддерживаю, поддерживаю идею [депутатского законопроекта], потому что надо смотреть детали, как там прописаны, какие процедуры. Но в целом, конечно, да».
По словам первого зампреда фракции «Единая Россия» Дмитрия Вяткина, сейчас вовсе не стоит вопрос, «спешно или неспешно» принимать закон: «Запущена стандартная процедура рассмотрения». То есть он уйдет в рассылку для получения различных заключений на 30 дней, после чего они будут рассматриваться, отметил депутат. Законопроект «достаточно объемный», пояснил он, но нет никакой сложности с тем, чтобы «спокойно принять его в весеннюю сессию».
Впрочем, как говорит еще один близкий к правительству источник «Ведомостей», форсировать инициативу «никто не собирается», но она представляет собой «сигнал иностранным партнерам». Об этом же говорит и источник, близкий к администрации президента. Другой близкий к Белому дому собеседник «Ведомостей» отметил, что среди авторов законопроекта нет ни одного представителя руководства партии власти. Возможен сценарий, что «после первого чтения законопроект отложат в долгий ящик», сказал он.
Ряд иных антисанкционных мер действительно принимался оперативнее, без направления законопроектов в рассылку и долгого обсуждения. «Когда было необходимо принимать такие решения, то принимали в ускоренном режиме, – заявил он «Ведомостям». – Не ищите кошку в темной комнате, если ее нет».