Администрация Байдена больше занята внутренней политикой США

Администрация Байдена больше занята внутренней политикой СШАНо давление на Россию не ослабнет
Администрация президента США Джо Байдена на фоне украинского кризиса намерена уделять больше внимания внутриамериканским социально-экономическим проблемам и путям их решения, а также технологическому развитию в конкуренции с Китаем, заявил пресс-секретарь Белого дома Эндрю Бейтс.
Позже издание The Hill сообщило со ссылкой на источники, что Байден рассказал экс-президенту Бараку Обаме о планах участвовать в выборах 2024 г. Ни Белый дом, ни действующий президент эту информацию пока не подтверждали. «Сплачивая мир против ужасающего вторжения Владимира Путина в Украину и нанося беспрецедентные убытки России, президент также предпринял дальнейшие действия в отношении своей экономической программы в интересах американского среднего класса», – отметил Бейтс (цитата по Politico). По его словам, Байден продолжает работать с конгрессменами над планом, «который сократит расходы на отпускаемые по рецепту лекарства, энергию и уход за детьми, снизив дефицит и борясь с инфляцией в долгосрочной перспективе».
Намерение Байдена переориентироваться на внутреннюю политику вовсе не означает, что США уменьшат санкционное давление на Россию, поясняет программный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев. Налоговые и миграционные вопросы в США вполне себе живут своей жизнью и не зависят от внешней политики. Сосредоточение на них, говорит Тимофеев, вовсе не отменяет внешнюю политику США. Более того, актуальной остается концепция «двух президентов». Согласно ей, глава Белого дома действует как два разных политика во внешнем и внутреннем поле. Из-за того что у США еще не закончилось меню антироссийских санкций, можно ожидать новых ограничений – расширения списка подсанкционных лиц и секторов, а также усиления экспортного контроля, считает Тимофеев.