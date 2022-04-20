Администрация Байдена больше занята внутренней политикой США

Намерение Байдена переориентироваться на внутреннюю политику вовсе не означает, что США уменьшат санкционное давление на Россию, поясняет программный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев. Налоговые и миграционные вопросы в США вполне себе живут своей жизнью и не зависят от внешней политики. Сосредоточение на них, говорит Тимофеев, вовсе не отменяет внешнюю политику США. Более того, актуальной остается концепция «двух президентов». Согласно ей, глава Белого дома действует как два разных политика во внешнем и внутреннем поле. Из-за того что у США еще не закончилось меню антироссийских санкций, можно ожидать новых ограничений – расширения списка подсанкционных лиц и секторов, а также усиления экспортного контроля, считает Тимофеев.