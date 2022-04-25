Президент Путин обсудил с прокурорами «санкционную агрессию» и покушение на Соловьева

По словам генпрокурора Игоря Краснова, в 2021 г. году «экстремистские проявления» и «дестабилизирующие сведения» были удалены с 54 000 сайтов, а более 9000 ресурсов были заблокированы по предложению прокуроров. В связи с расширением перечня информации, доступной для блокировки без обращения в суд, в прошлом году Краснов заявил, что ожидает «большей оперативности» в реакции на такие нарушения.