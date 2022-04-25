Президент Путин обсудил с прокурорами «санкционную агрессию» и покушение на Соловьева

Президент Путин обсудил с прокурорами «санкционную агрессию» и покушение на СоловьеваГенпрокурор Краснов назначил виновными в росте цен на лекарства «жадных коммерсантов»
Тон расширенной коллегии Генпрокуратуры 25 апреля задал президент России Владимир Путин (по традиции он выступал первым), который потребовал от надзорного ведомства активнее бороться с экстремизмом и вмешательством в дела России извне. «Важно <...> решительно пресекать любые действия, направленные на вмешательство во внутренние дела России извне, на дестабилизацию нашего общества, разжигание ксенофобии, воинствующего национализма, межконфессиональной вражды», – заявил президент.
По словам генпрокурора Игоря Краснова, в 2021 г. году «экстремистские проявления» и «дестабилизирующие сведения» были удалены с 54 000 сайтов, а более 9000 ресурсов были заблокированы по предложению прокуроров. В связи с расширением перечня информации, доступной для блокировки без обращения в суд, в прошлом году Краснов заявил, что ожидает «большей оперативности» в реакции на такие нарушения.
Кроме того, за прошлый год 18 иностранных неправительственных организаций были признаны нежелательными на территории России, сказал он. «Наращивайте эту работу», – рекомендовал прокурорам Краснов.
Путин заявил, что во время военной спецоперации выявлены «массовые факты грубейшего нарушения неонацистскими формированиями Украины», «зарубежными наемниками» норм международного права. Кроме того, разбирательства требуют и «откровенные провокации в отношении наших Вооруженных сил», в том числе с использованием ресурсов зарубежных СМИ и социальных сетей, добавил он.
На коллегии Генпрокуратуры Путин обратился и к Следственному комитету России (СКР) с просьбой «детально фиксировать подобные преступления, устанавливать их организаторов и исполнителей, возбуждать и доводить до логического завершения, до суда, уголовные дела». СКР и сейчас возбуждает уголовные дела, в том числе по событиям на Украине.
«По этим и всем другим фактам прокурорам следует вместе со следователями участвовать в формировании необходимой доказательной базы, которая должна быть использована в судебных разбирательствах, в том числе на международном уровне», – сказал президент. При этом доказательственная база, уверен он, должна содержать факты начиная с майдана 2014 г.
В ходе коллегии Путин заявил о пресечении нападения на «одного из известных российских журналистов», не назвав его фамилию. Через несколько минут после этого ЦОС ФСБ сообщил о пресечении деятельности террористической группы, которая планировала убийство телеведущего Владимира Соловьева.
По версии спецслужбы, покушение готовилось по заданию СБУ. «В ходе обысков изъяты самодельное взрывное устройство, 8 самодельных «коктейлей Молотова», 6 пистолетов ПМ, обрез охотничьего ружья, граната РГД-5, более 1000 патронов, наркотические средства, поддельные украинские паспорта, националистическая литература и атрибутика», – говорится в ЦОС ФСБ.
По данным ФСБ, члены преступной группы уже дают признательные показания. Имена задержанных не называются, но в СКР сообщили, что они относятся к неонацистской запрещенной террористической организации National Socialism / White Power. Ее признал таковой в мае 2021 г. Верховный суд по иску Генпрокуратуры. В 2014 и 2019 гг. за участие в различных региональных группировках этой организации приговорили более 30 человек, которые совершили около 50 преступлений по мотивам национальной ненависти.
Сам Соловьев заявил «РИА Новости», что благодарит сотрудников ФСБ «за то, что горе не пришло в его дом сегодня». Он отметил, что ему неинтересно встретиться с задержанными неонацистами, – если говорить, то с заказчиком. Таковым он считает лично президента Украины Владимира Зеленского.
Ограничения, введенные западными странами против России, Путин между тем назвал «санкционной агрессией». Президент также попросил прокуроров выстраивать специальную систему надзора за мерами по социальной поддержке граждан. Краснов в своем отчете заявил, что до ведомства доведены списки компаний, которые приостановили или прекратили свою работу в России. Он попросил прокуроров принять «весь комплекс мер» для гарантий прав работников, а также реагировать «на любые злоупотребления для сохранения работоспособности населения».
Рост цен на лекарства Краснов связал с жадностью «коммерсантов по медицине». По его словам, во всех регионах выявлено занижение нормативов оказания помощи с льготными медикаментами, что «вынуждает людей платить за услуги из своего кармана». Краснов в таких случаях попросил реагировать не только на конкретный случай заявителя, но и проверять обеспечение других льготников.
Спекуляции с ценами на лекарства необходимо «жестко пресекать», подчеркнул Краснов.
Генпрокурор также поручил обеспечить «антисанкционные решения» для защиты прав добросовестных предпринимателей в России. Среди них он назвал уже работающий механизм, который заключается в сокращении числа плановых и проверочных мероприятий. По его словам, в прошлом году была отклонена почти каждая вторая из внеплановых проверок из 14 000 заявленных. «Любые сомнения необходимо толковать в пользу предпринимателей», – сказал генпрокурор.