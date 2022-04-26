Депутаты-единороссы стали активнее продвигать партийные тезисы в соцсетях

Депутаты от «Единой России» активизировали продвижение в соцсетях основных тезисов партии, в том числе связанных с позицией Москвы по вопросу специальной военной операции на Украине. Для этого, как рассказал «Ведомостям» помощник одного из депутатов Госдумы и подтвердил один из парламентариев, задействовали в том числе приложение «Агитатор ЕР», которое изначально создавали к федеральным выборам 2021 г. для работы с партийным активом во время кампании (оно доступно для скачивания). Через эту программу, установленную на мобильные телефоны единороссов, активу приходит информация, связанная с освещением в соцсетях актуальной повестки.