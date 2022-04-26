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Депутаты-единороссы стали активнее продвигать партийные тезисы в соцсетях

Для этого используется в том числе подготовленное к выборам приложение
Максим Иванов
Задача актива – «приземлить» информацию «на региональный уровень» / Андрей Гордеев / Ведомости

Депутаты от «Единой России» активизировали продвижение в соцсетях основных тезисов партии, в том числе связанных с позицией Москвы по вопросу специальной военной операции на Украине. Для этого, как рассказал «Ведомостям» помощник одного из депутатов Госдумы и подтвердил один из парламентариев, задействовали в том числе приложение «Агитатор ЕР», которое изначально создавали к федеральным выборам 2021 г. для работы с партийным активом во время кампании (оно доступно для скачивания). Через эту программу, установленную на мобильные телефоны единороссов, активу приходит информация, связанная с освещением в соцсетях актуальной повестки.

До февраля это касалось текущей работы партии (партпроектов, народной программы и т. д.), теперь добавились темы, связанные с помощью ДНР и ЛНР, оказанием гуманитарной помощи, борьбой с последствиями санкций, поддержкой людей в этих условиях, говорит один из партийцев. «Агитатор ЕР» предлагает как темы, так и инструментарий в помощь пользователям, к примеру иллюстрации, которые можно постить в соцсетях. Интерфейс приложения предполагает, что в нем видно, поддержал пользователь тему публикацией или нет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных