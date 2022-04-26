Депутаты-единороссы стали активнее продвигать партийные тезисы в соцсетях

Депутаты-единороссы стали активнее продвигать партийные тезисы в соцсетяхДля этого используется в том числе подготовленное к выборам приложение
Депутаты от «Единой России» активизировали продвижение в соцсетях основных тезисов партии, в том числе связанных с позицией Москвы по вопросу специальной военной операции на Украине. Для этого, как рассказал «Ведомостям» помощник одного из депутатов Госдумы и подтвердил один из парламентариев, задействовали в том числе приложение «Агитатор ЕР», которое изначально создавали к федеральным выборам 2021 г. для работы с партийным активом во время кампании (оно доступно для скачивания). Через эту программу, установленную на мобильные телефоны единороссов, активу приходит информация, связанная с освещением в соцсетях актуальной повестки.
До февраля это касалось текущей работы партии (партпроектов, народной программы и т. д.), теперь добавились темы, связанные с помощью ДНР и ЛНР, оказанием гуманитарной помощи, борьбой с последствиями санкций, поддержкой людей в этих условиях, говорит один из партийцев. «Агитатор ЕР» предлагает как темы, так и инструментарий в помощь пользователям, к примеру иллюстрации, которые можно постить в соцсетях. Интерфейс приложения предполагает, что в нем видно, поддержал пользователь тему публикацией или нет.