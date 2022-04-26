Участники совета законодателей смогут спросить у Путина о прямых выборах

Участники совета законодателей смогут спросить у Путина о прямых выборахОбсуждение всенародного голосования в регионах пока велось неофициально
В ближайшее время может быть начата официальная дискуссия о необходимости отказа, во всяком случае временного, как минимум от прямых выборов губернаторов, сказал «Ведомостям» федеральный чиновник. В одной из возможных площадок для обсуждения этого вопроса собеседник называл заседание совета законодателей 27 апреля. Это подтвердили два источника, близких к администрации президента (АП), и собеседник, близкий к руководству нижней палаты парламента.
Близкий к АП источник говорит, что «системное решение» по данному вопросу должно быть принято в обозримые сроки. Ожидается, что «вопрос о судьбе выборов губернаторов будет задан президенту Владимиру Путину в среду на совете законодателей в Санкт-Петербурге», говорит собеседник «Ведомостей», близкий к руководству Госдумы: «Все ждут его публичной позиции и ориентироваться будут именно на нее». «На совете законодателей может добавиться какой-то ясности, – сказал источник, близкий к АП. – Если там не объявят об отмене прямых выборов, то это тоже результат – это будет означать, что выборы глав регионов проходят как раньше».
«Нам неизвестно, будет ли подниматься такой вопрос», – сказал «Ведомостям» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Официальной повесткой мероприятия обсуждение политических вопросов не предполагается, обращает внимание один из собеседников, знакомый с ходом подготовки совета законодателей.
Заявлено обсуждение мер по обеспечению финансовой устойчивости и обеспечению развития экономики регионов в условиях «внешнего давления» на Россию.
Впрочем, совет законодателей уже выступал в качестве площадки для обсуждения изменения избирательного законодательства. В декабре 2012 г. спикер североосетинского парламента Алексей Мачнев заявил Путину во время заседания, что прямые выборы губернаторов (проведенные впервые после семилетнего перерыва) приводят «к накалу общественно-политической ситуации, разжиганию межрегиональной розни и к угрозе безопасности». Тогда Путин предложил провести дискуссию по этому вопросу и дать регионам право «гибко» решать этот вопрос, чтобы избежать «дестабилизации, межэтнических конфликтов».
Законопроект, позволяющий избирать главу региона депутатами заксобраний по представлению президента, был внесен в Госдуму спустя несколько дней. Сейчас такая система действует в восьми из 85 регионов России, прежде всего северокавказских республиках.
Официально ни о какой серьезной корректировке избирательной системы после начала военной спецоперации России на Украине не сообщалось, в регионах, где предстоят выборы губернаторов, работают политтехнологи. Источник в руководстве одного из таких регионов говорит, что «никаких изменений не планируется»: «Мы готовимся к прямым выборам». 21 марта «Коммерсантъ» сообщал, что в Кремле могут рассмотреть возможность отказа от прямых выборов губернаторов в сентябре 2022 г. из-за «складывающейся экономической ситуации». Близкий к губернатору другого предвыборного региона источник «Ведомостей» не исключает, что тому придется избираться уже через заксобрание.
В понедельник и. о. лидера фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий на слете актива партии не исключил, что сроки проведения голосования в этом году вовсе могут быть сдвинуты: «Все отделения правильно понимают задачи, которые перед нами стоят <...> Вопрос не только в выборах в законодательные собрания. Возможно, они будут несколько передвинуты по времени, но это не повод расслабляться» (цитата по ТАСС). Вариант, о котором сказал Слуцкий, вероятно, предполагает не просто отказ от всенародных выборов губернаторов, но приостановку проведения всех (а не только губернаторских) избирательных кампаний на 2022–2023 гг. О такой возможности говорят два источника «Ведомостей», близких к АП. По словам одного из них, этот сценарий прорабатывался наравне с повсеместным переходом на избрание губернаторов через заксобрания.
«Граждане привыкли к прямым выборам, к тому, что имеют возможность высказаться, кто будет главой их региона. Если же губернатора назначает президент, пусть и через заксобрание, то это означает, что президент несет за все ответственность», – отмечает работающий на выборах политтехнолог. Правда, по словам одного из близких к АП собеседников «Ведомостей», одно из законодательных решений этой проблемы может быть таким: кандидатов главе государства будет предлагать победившая на выборах в заксобрание партия, а значит, и ответственность будет на ней.
По словам еще одного источника «Ведомостей», обсуждался «план-минимум – оставить прямые выборы во всех регионах, где в этом году они планируются», и «план-максимум – отменить прямые выборы во всех предвыборных регионах». И еще один план – отменить прямые выборы там, где тяжелая ситуация, но окончательное решение за президентом.