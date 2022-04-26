Участники совета законодателей смогут спросить у Путина о прямых выборах

В понедельник и. о. лидера фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий на слете актива партии не исключил, что сроки проведения голосования в этом году вовсе могут быть сдвинуты: «Все отделения правильно понимают задачи, которые перед нами стоят <...> Вопрос не только в выборах в законодательные собрания. Возможно, они будут несколько передвинуты по времени, но это не повод расслабляться» (цитата по ТАСС). Вариант, о котором сказал Слуцкий, вероятно, предполагает не просто отказ от всенародных выборов губернаторов, но приостановку проведения всех (а не только губернаторских) избирательных кампаний на 2022–2023 гг. О такой возможности говорят два источника «Ведомостей», близких к АП. По словам одного из них, этот сценарий прорабатывался наравне с повсеместным переходом на избрание губернаторов через заксобрания.