Военные расходы в мире гораздо выше затрат на энергопереход и борьбу с голодом

США по итогам 2021 г. остались страной с самым большим бюджетом – $801 млрд. В целом американские оборонные расходы составляют около 39% мировых. Китай, занимающий 2-е место в мире по военным расходам, в 2021 г. выделил на свои вооруженные силы около $293 млрд, что на 4,7% больше, чем в 2020 г. Военные расходы Китая растут 27 лет подряд. Это подталкивает к наращиванию военных расходов и ведущие страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Так, Япония увеличила военные расходы на $7,0 млрд (+7,3%) до $54,1 млрд в 2021 г., что является самым высоким годовым приростом с 1972 г. Расходы Австралии также выросли на 4,0% и достигли $31,8 млрд.