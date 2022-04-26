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Военные расходы в мире гораздо выше затрат на энергопереход и борьбу с голодом

И будут только расти
Илья Лакстыгал Глеб Мишутин
Мир не становится стабильнее и спокойнее, поэтому и растут расходы на оборону / Jonathan Ernst / Reuters

Совокупный объем военных бюджетов всех стран мира достиг в 2021 г. рекорда – $2,113 трлн (рост с учетом инфляции на 0,7% к 2020 г.), следует из отчета, опубликованного Стокгольмским международным институтом исследования проблем мира (SIPRI). Оборонные расходы растут во всем мире уже седьмой год подряд. В пятерку обладателей крупнейших военных бюджетов в 2021 г. вошли США, Китай, Индия, Великобритания и Россия, на долю которых пришлось 62% расходов, больше половины из которых – ­американские.

Рекордному номинальному уровню военных бюджетов не помешали даже экономические последствия пандемии коронавируса. «Из-за инфляции произошло замедление темпов роста [глобальных военных расходов] в реальном выражении, однако в номинальном выражении военные расходы выросли на 6,1%», – цитирует отчет слова старшего научного сотрудника Программы военных расходов и производства вооружений SIPRI Диего Лопеса да Силвы.

США по итогам 2021 г. остались страной с самым большим бюджетом – $801 млрд. В целом американские оборонные расходы составляют около 39% мировых. Китай, занимающий 2-е место в мире по военным расходам, в 2021 г. выделил на свои вооруженные силы около $293 млрд, что на 4,7% больше, чем в 2020 г. Военные расходы Китая растут 27 лет подряд. Это подталкивает к наращиванию военных расходов и ведущие страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Так, Япония увеличила военные расходы на $7,0 млрд (+7,3%) до $54,1 млрд в 2021 г., что является самым высоким годовым приростом с 1972 г. Расходы Австралии также выросли на 4,0% и достигли $31,8 млрд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных