Турчак ответил Володину по поводу охраны для депутатов в Донбассе

Турчак ответил Володину по поводу охраны для депутатов в ДонбассеСекретарь генсовета «Единой России» и спикер Госдумы разошлись по вопросу командировок
Секретарь генсовета «Единой России», первый зампред Совета Федерации Андрей Турчак вступил в заочную дискуссию с членом бюро высшего совета партии, спикером Госдумы Вячеславом Володиным по поводу необходимости командировок депутатов в Донбасс и обеспечения их охраной.
«Вопросы об обременении, охране этих ребят – депутатов, которые звучат с высоких трибун, не могут не вызывать у нас вопросов, – сказал Турчак, выступая на партийном форуме "Предпринимательство в новых экономических реалиях". – О какой охране может идти речь? У нас Дмитрий Саблин будет сегодня выступать. Саблину нужна охрана? Или хирургу [Дмитрию] Хубезову нужна охрана? Или [Вадиму] Башанкаеву? Турову Артему? [Виктору] Водолацкому? Анне Кузнецовой? Или нашим волонтерам, которые в количестве 200 человек постоянно находятся там, неделями не снимая бронежилеты, оказывая помощь людям, проводя операции, на передовой, в больницах ЛНР и ДНР?».
По его словам, единороссы будут продолжать эту работу до тех пор, пока она будет необходима жителям и Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской области и Запорожья. «Мне кажется, не стоит обращать внимание на подобные высказывания, заявления ряда полностью оторвавшихся от реалий чиновников. Я уже говорил, что комментировать эту работу может только тот человек, который непосредственно находился там. Был там и пропустил это все через себя. А не просиживал штаны в удобных креслах», – заявил Турчак.
О том, что Володин на заседаниях совета Думы критиковал высокопоставленных депутатов, писали «Ведомости» со ссылкой на источники в Госдуме. По словам одного из них, Володин даже перечислил, кто из председателей комитетов чаще всего не посещал совет, в том числе, по причине командировок в Донбасс.
Беспокойство Володина было связано с обеспечением безопасности, говорил источник. Другой собеседник отметил, что некоторые депутаты должным образом не оформляют командировки, не отчитываются о них спикеру, и не ясно, кто несет за них в это время ответственность.
Вопрос об охране депутатов поднимался на пленарном заседании 25 мая. В ходе обсуждения законопроекта об отмене предельного возраста для заключения первого военного контракт координатор фракции КПРФ Николай Коломейцев выступил против инициативы, объясняя это тем, что армия – «дело серьезных здоровых мужчин». А после дискуссии с Володиным, Коломейцев предложил тому вместе съездить на Донбасс.
«Самое главное – не быть там обременением. Приезжают [в Донбасс], а для них нужна специальная охрана, которая стоит столько, сколько вся спецоперация», – ответил Володин.
Политолог Константин Костин считает, что в дискуссии нет политической составляющей. И Володин, и Турчак – единороссы, а партия сегодня находится в фарватере курса президента.
«Поэтому в контексте СВО и происходящего в ДНР и ЛНР есть четкий консенсус и не может быть никаких разногласий, – сказал Костин. – А вот как именно должна строиться партийная работа, в том числе с участием депутатов различных уровней, – дискуссии вполне могут быть, более того, это нормально и полезно».