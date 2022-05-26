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Невывезенного украинского зерна гораздо меньше, чем заявляют на Западе

Россия не блокирует его вывоз, утверждает Кремль
Илья Лакстыгал Глеб Мишутин
Объемы, которые возможно вывезти с Украины по суше, очень скромные / JOEL SAGET / AFP

Россия готова внести вклад в преодоление продовольственного кризиса при условии снятия санкций, заявил 26 мая президент Владимир Путин во время телефонного разговора с премьером Италии Марио Драги. По его словам, ситуация в сфере продовольственной безопасности усугубилась из-за антироссийских санкций США и Евросоюза. В тот же день пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва решительно отвергает обвинения в том, что она мешает вывозу украинского зерна.

Поздно вечером 25 мая Минобороны России заявило, что организовало для выхода заблокированных иностранных судов из портов на Черном и Азовском морях гуманитарные коридоры, которые будут работать ежедневно с 8.00 до 19.00 мск.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных