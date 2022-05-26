Невывезенного украинского зерна гораздо меньше, чем заявляют на Западе

Невывезенного украинского зерна гораздо меньше, чем заявляют на ЗападеРоссия не блокирует его вывоз, утверждает Кремль
Россия готова внести вклад в преодоление продовольственного кризиса при условии снятия санкций, заявил 26 мая президент Владимир Путин во время телефонного разговора с премьером Италии Марио Драги. По его словам, ситуация в сфере продовольственной безопасности усугубилась из-за антироссийских санкций США и Евросоюза. В тот же день пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва решительно отвергает обвинения в том, что она мешает вывозу украинского зерна.
Поздно вечером 25 мая Минобороны России заявило, что организовало для выхода заблокированных иностранных судов из портов на Черном и Азовском морях гуманитарные коридоры, которые будут работать ежедневно с 8.00 до 19.00 мск.
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