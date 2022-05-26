Невывезенного украинского зерна гораздо меньше, чем заявляют на Западе

Россия готова внести вклад в преодоление продовольственного кризиса при условии снятия санкций, заявил 26 мая президент Владимир Путин во время телефонного разговора с премьером Италии Марио Драги. По его словам, ситуация в сфере продовольственной безопасности усугубилась из-за антироссийских санкций США и Евросоюза. В тот же день пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва решительно отвергает обвинения в том, что она мешает вывозу украинского зерна.