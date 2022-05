США готовятся поставить Украине дальнобойные ракеты

Администрация президента США Джо Байдена на этой неделе может объявить о новом пакете военной помощи Украине, в который будут включены реактивные системы залпового огня (РСЗО) MLRS М270, сообщило американское издание The New York Times. Аналогичную информацию привел и телеканал CNN. По информации The New York Times, американские РСЗО могут быть оснащены высокоточными реактивными снарядами со спутниковой коррекцией М32 GMLRS, дальность составляет около 70 км, хотя в настоящее время испытываются варианты и с большей дальностью. Примерным аналогом таких ракет по дальности являются ракеты советской РСЗО «Смерч», которая имеется на вооружении как российских, так и украинских вооруженных сил.