США готовятся поставить Украине дальнобойные ракеты

Ранее издание Politico сообщало, что американская администрация, несмотря на настойчивые просьбы Украины, пока воздерживается от поставок таких дальнобойных и мощных систем, как MLRS (на гусеничном шасси) или ее более современный колесный вариант HIMARS. Украина, хотя на ее вооружении было, по данным справочника Military Balance за 2021 г., 70 пусковых установок дальнобойных РСЗО «Ураган» и 81 установка РСЗО «Смерч», с конца марта активно добивается предоставления ей американской дальнобойной реактивной артиллерии. Однако ранее США не спешили с этим, в том числе, по данным Politico, опасаясь эскалации со стороны России.