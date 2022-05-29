США готовятся поставить Украине дальнобойные ракеты

США готовятся поставить Украине дальнобойные ракетыЭто радикально не изменит ситуацию, но подстегнет темпы российской операции
Администрация президента США Джо Байдена на этой неделе может объявить о новом пакете военной помощи Украине, в который будут включены реактивные системы залпового огня (РСЗО) MLRS М270, сообщило американское издание The New York Times. Аналогичную информацию привел и телеканал CNN. По информации The New York Times, американские РСЗО могут быть оснащены высокоточными реактивными снарядами со спутниковой коррекцией М32 GMLRS, дальность составляет около 70 км, хотя в настоящее время испытываются варианты и с большей дальностью. Примерным аналогом таких ракет по дальности являются ракеты советской РСЗО «Смерч», которая имеется на вооружении как российских, так и украинских вооруженных сил.
Ранее издание Politico сообщало, что американская администрация, несмотря на настойчивые просьбы Украины, пока воздерживается от поставок таких дальнобойных и мощных систем, как MLRS (на гусеничном шасси) или ее более современный колесный вариант HIMARS. Украина, хотя на ее вооружении было, по данным справочника Military Balance за 2021 г., 70 пусковых установок дальнобойных РСЗО «Ураган» и 81 установка РСЗО «Смерч», с конца марта активно добивается предоставления ей американской дальнобойной реактивной артиллерии. Однако ранее США не спешили с этим, в том числе, по данным Politico, опасаясь эскалации со стороны России.
Вооруженные силы Украины продолжают использовать дальнобойные РСЗО. Во время брифинга 29 мая официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что в районе населенного пункта Малая Камышеваха Харьковской области перехвачен украинский реактивный снаряд РСЗО «Смерч». Случаи использования снарядов РСЗО «Смерч» и «Ураган» с начала специальной военной операции России отмечены в Донбассе, в том числе по населенным пунктам и в кассетном снаряжении, были отмечены падения таких снарядов и на российской территории.
В то же время маловероятно, что в поставках нового пакета помощи, которые анонсируют средства информации США, будут содержаться тактические баллистические ракеты ATACMS (с дальностью до 300 км), полагает эксперт Центра анализа стратегий и технологий Михаил Барабанов. По его мнению, на данном этапе американцы действительно воздержатся от поставок ATACMS из-за опасений эскалации.
Поставки дальнобойных РСЗО станут переходом новой «красной линии» для России в ходе проведения специальной военной операции, говорит директор Фонда развития технологий XXI века Иван Коновалов. Если они будут применены по чувствительным для республик Донбасса целям в глубине, темпы проведения операции будут ускорены, предполагает Коновалов.
Главная опасность, если к украинцам попадут ракеты большой дальности, особенно ATACMS, в нанесении ударов на большую глубину, говорит источник, близкий к российским Вооруженным силам. Но и российские военные в этом случае не будут сидеть сложа руки, считает собеседник «Ведомостей».