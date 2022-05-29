Украинская православная церковь на грани раскола

Русская православная церковь (РПЦ) с пониманием относится к решению Украинской православной церкви (УПЦ) от 27 мая объявить о своей независимости. Об этом на проповеди в храме Христа Спасителя 29 мая сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Решение о полной самостоятельности и независимости было принято 27 мая на собрании епископов, священников, монахов и мирян УПЦ. Обосновывая свое решение, клирики и миряне УПЦ ссылались на решение архиерейского собора РПЦ 25–27 октября 1990 г. о предоставлении широкой автономии УПЦ. Собор осудил боевые действия на Украине как нарушающие заповедь «не убий» и призвал власти России продолжить переговоры, чтобы положить конец кровопролитию. Также в УПЦ выразили несогласие с позицией патриарха Кирилла касательно специальной военной операции на Украине. В апреле он заявил о поддержке российских Вооруженных сил.