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Украинская православная церковь на грани раскола

После объявления об отделении от Москвы она потеряла две епархии
Глеб Мишутин
Украинская православная церковь на грани раскола / Ирина Яковлева / ТАСС

Русская православная церковь (РПЦ) с пониманием относится к решению Украинской православной церкви (УПЦ) от 27 мая объявить о своей независимости. Об этом на проповеди в храме Христа Спасителя 29 мая сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Решение о полной самостоятельности и независимости было принято 27 мая на собрании епископов, священников, монахов и мирян УПЦ. Обосновывая свое решение, клирики и миряне УПЦ ссылались на решение архиерейского собора РПЦ 25–27 октября 1990 г. о предоставлении широкой автономии УПЦ. Собор осудил боевые действия на Украине как нарушающие заповедь «не убий» и призвал власти России продолжить переговоры, чтобы положить конец кровопролитию. Также в УПЦ выразили несогласие с позицией патриарха Кирилла касательно специальной военной операции на Украине. В апреле он заявил о поддержке российских Вооруженных сил.

В то же время митрополит Киевский Онуфрий, глава УПЦ, на литургии в Киево-Печерской лавре помянул патриарха Кирилла, но вслед за патриархами Антиохийским и Иерусалимским и не использовал принятую ранее формулировку «великий господин и отец наш». Как отмечает «Православие и мир», такой способ поминания патриарха Кирилла принят для предстоятелей автокефальных церквей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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