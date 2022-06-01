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Вступление Украины в ее нынешнем виде в ЕС невозможно

«Ведомости» разбирались, почему европейские страны не готовы принимать страну в свои ряды
Илья Лакстыгал Глеб Мишутин Марина Царева
Вступление Украины в ее нынешнем виде в ЕС невозможно / Kenzo TRIBOUILLARD / AFP

Во время внеочередного саммита ЕС на высшем уровне 30–31 мая лидеры ЕС приняли решение о макрофинансовой помощи Украине в 2022 г. на 9 млрд евро, о новых санкциях против России и о других способах поддержки Украины. Что же касается ее приема в ЕС, то лидеры ограничились заявлением, что «приняли к сведению подготовку заключения Еврокомиссии по заявке Украины, Республики Молдовы и Грузии на членство в ЕС» и что «вернутся к этому вопросу на своей июньской встрече». Почти все крупные страны ЕС возражают против статуса кандидата в ЕС для Украины и сейчас его предоставление не предвидится, заявил после саммита 31 мая премьер Италии Марио Драги.

Украина заявила о своей европейской ориентации еще в 1990-е гг., а вопрос об ассоциированном членстве в ЕС стал формальной причиной евромайдана 2013–2014 гг. После его победы в 2014 г. украинские власти закрепили курс на евроатлантическую интеграцию в конституции и предприняли немало шагов, для того чтобы стать кандидатом в члены Евросоюза.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных