Вступление Украины в ее нынешнем виде в ЕС невозможно

Во время внеочередного саммита ЕС на высшем уровне 30–31 мая лидеры ЕС приняли решение о макрофинансовой помощи Украине в 2022 г. на 9 млрд евро, о новых санкциях против России и о других способах поддержки Украины. Что же касается ее приема в ЕС, то лидеры ограничились заявлением, что «приняли к сведению подготовку заключения Еврокомиссии по заявке Украины, Республики Молдовы и Грузии на членство в ЕС» и что «вернутся к этому вопросу на своей июньской встрече». Почти все крупные страны ЕС возражают против статуса кандидата в ЕС для Украины и сейчас его предоставление не предвидится, заявил после саммита 31 мая премьер Италии Марио Драги.