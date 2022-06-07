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«Новые люди» примут участие в трех губернаторских кампаниях впервые с момента создания

Партия выдвигает кандидатов в Карелии, Свердловской области и Бурятии
Максим Иванов Елена Мухаметшина Екатерина Гробман
Алексей Нечаев отобрал несколько кандидатов, которые уже готовы поучаствовать в губернаторских выборах / Андрей Гордеев / Ведомости

Созданная в 2020 г. Алексеем Нечаевым партия «Новые люди» в 2022 г. впервые поучаствует минимум в трех губернаторских кампаниях. Первым о выдвижении на должность главы Карелии местного предпринимателя Михаила Федорова 7 июня сообщило региональное отделение партии. В 2021 г. он выдвигался от партии в горсовет Петрозаводска, а в 2016 г. баллотировался туда же от «Яблока».

По словам близкого к администрации президента собеседника «Ведомостей» и двух источников, близких к «Новым людям», обсуждается также выдвижение в Бурятии, Удмуртии и Свердловской области. Нечаев подтвердил «Ведомостям», что представители партии будут выдвинуты в Бурятии и Свердловской области – всего три кандидата.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных