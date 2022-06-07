«Новые люди» примут участие в трех губернаторских кампаниях впервые с момента создания

Созданная в 2020 г. Алексеем Нечаевым партия «Новые люди» в 2022 г. впервые поучаствует минимум в трех губернаторских кампаниях. Первым о выдвижении на должность главы Карелии местного предпринимателя Михаила Федорова 7 июня сообщило региональное отделение партии. В 2021 г. он выдвигался от партии в горсовет Петрозаводска, а в 2016 г. баллотировался туда же от «Яблока».