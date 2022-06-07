«Новые люди» примут участие в трех губернаторских кампаниях впервые с момента создания

«Новые люди» примут участие в трех губернаторских кампаниях впервые с момента созданияПартия выдвигает кандидатов в Карелии, Свердловской области и Бурятии
Созданная в 2020 г. Алексеем Нечаевым партия «Новые люди» в 2022 г. впервые поучаствует минимум в трех губернаторских кампаниях. Первым о выдвижении на должность главы Карелии местного предпринимателя Михаила Федорова 7 июня сообщило региональное отделение партии. В 2021 г. он выдвигался от партии в горсовет Петрозаводска, а в 2016 г. баллотировался туда же от «Яблока».
По словам близкого к администрации президента собеседника «Ведомостей» и двух источников, близких к «Новым людям», обсуждается также выдвижение в Бурятии, Удмуртии и Свердловской области. Нечаев подтвердил «Ведомостям», что представители партии будут выдвинуты в Бурятии и Свердловской области – всего три кандидата.
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