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Россия и Турция близки к взаимопониманию по украинскому зерну

Помешать заключению соглашения могут Украина и ее союзники
Илья Лакстыгал
BULENT KILIC / AFP

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 8 июня встретится со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. Министры обсудят «перспективы возобновления российско-украинских мирных переговоров», последняя встреча в рамках которых прошла в конце марта при посредничестве Турции. Кроме того, как анонсировал Чавушоглу еще 31 мая, темой обсуждения с Лавровым станет и вывоз украинского зерна из заблокированных в связи с российской спецоперацией портов юга Украины. 7 июня вопрос об «обеспечении безопасности судоходства в Черном море во взаимосвязи с решением проблемы вывоза зерна с территории Украины» обсудили министры обороны России и Турции Сергей Шойгу и Тулуси Акар, сообщило российское Минобороны.

6 июня издание Politico со ссылкой на источники узнало об отказе США снять санкции с России в обмен на обеспечение экспорта зерна из украинских портов. По данным собеседников издания, Вашингтон ждет дальнейшего прогресса в «переговорах России и ООН» по поставкам зерновых, чтобы посмотреть, откажется ли Москва от требования снять санкции. Сенатор-республиканец Джим Риш заявил, что требование России ослабить санкции в обмен на снятие блокады с портов якобы равносильно шантажу. Ранее Лавров говорил, что речь идет о санкциях в отношении российского судоходства, которые мешают поставлять на рынок дополнительные партии российского зерна, равно как и перевозить украинское.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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