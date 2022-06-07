Россия и Турция близки к взаимопониманию по украинскому зерну

Россия и Турция близки к взаимопониманию по украинскому зернуПомешать заключению соглашения могут Украина и ее союзники
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 8 июня встретится со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. Министры обсудят «перспективы возобновления российско-украинских мирных переговоров», последняя встреча в рамках которых прошла в конце марта при посредничестве Турции. Кроме того, как анонсировал Чавушоглу еще 31 мая, темой обсуждения с Лавровым станет и вывоз украинского зерна из заблокированных в связи с российской спецоперацией портов юга Украины. 7 июня вопрос об «обеспечении безопасности судоходства в Черном море во взаимосвязи с решением проблемы вывоза зерна с территории Украины» обсудили министры обороны России и Турции Сергей Шойгу и Тулуси Акар, сообщило российское Минобороны.
6 июня издание Politico со ссылкой на источники узнало об отказе США снять санкции с России в обмен на обеспечение экспорта зерна из украинских портов. По данным собеседников издания, Вашингтон ждет дальнейшего прогресса в «переговорах России и ООН» по поставкам зерновых, чтобы посмотреть, откажется ли Москва от требования снять санкции. Сенатор-республиканец Джим Риш заявил, что требование России ослабить санкции в обмен на снятие блокады с портов якобы равносильно шантажу. Ранее Лавров говорил, что речь идет о санкциях в отношении российского судоходства, которые мешают поставлять на рынок дополнительные партии российского зерна, равно как и перевозить украинское.