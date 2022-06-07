Россия и Турция близки к взаимопониманию по украинскому зерну

6 июня издание Politico со ссылкой на источники узнало об отказе США снять санкции с России в обмен на обеспечение экспорта зерна из украинских портов. По данным собеседников издания, Вашингтон ждет дальнейшего прогресса в «переговорах России и ООН» по поставкам зерновых, чтобы посмотреть, откажется ли Москва от требования снять санкции. Сенатор-республиканец Джим Риш заявил, что требование России ослабить санкции в обмен на снятие блокады с портов якобы равносильно шантажу. Ранее Лавров говорил, что речь идет о санкциях в отношении российского судоходства, которые мешают поставлять на рынок дополнительные партии российского зерна, равно как и перевозить украинское.