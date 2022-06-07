Прокурорам дадут право признавать недействительными сделки на фоне контрсанкций

Прокурорам дадут право признавать недействительными сделки на фоне контрсанкцийГосдума приняла такой законопроект во втором ключевом чтении
Законопроект, расширяющий полномочия прокуроров, принят Госдумой во втором чтении после серьезной доработки. Поправки в Арбитражный и Гражданский процессуальные кодексы предполагают, что прокуроры смогут в том числе обращаться в суды с иском о признании недействительными сделок, совершенных с нарушением законодательства, устанавливающего ответные меры на недружественные действия иностранных государств. В изначальной версии законопроекта, внесенной в Госдуму правительством еще в июне 2021 г., не было норм о том, что прокурор может обращаться в суды по искам, связанным с санкциями.
Прокуроры, согласно документу, могли вступать в судебный процесс, только если речь шла о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма, законодательстве о налогах и сборах, валютном законодательстве. Ко второму чтению в законопроект внесли поправки. Они также позволяют представителям надзорного ведомства вступить в судебное разбирательство на любой стадии арбитражного процесса, если были выявлены обстоятельства, которые свидетельствуют о том, что спор инициирован, чтобы обойти антисанкционные меры.