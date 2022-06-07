Прокурорам дадут право признавать недействительными сделки на фоне контрсанкций

Законопроект, расширяющий полномочия прокуроров, принят Госдумой во втором чтении после серьезной доработки. Поправки в Арбитражный и Гражданский процессуальные кодексы предполагают, что прокуроры смогут в том числе обращаться в суды с иском о признании недействительными сделок, совершенных с нарушением законодательства, устанавливающего ответные меры на недружественные действия иностранных государств. В изначальной версии законопроекта, внесенной в Госдуму правительством еще в июне 2021 г., не было норм о том, что прокурор может обращаться в суды по искам, связанным с санкциями.