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Прокурорам дадут право признавать недействительными сделки на фоне контрсанкций

Госдума приняла такой законопроект во втором ключевом чтении
Елена Мухаметшина Марина Царева
У прокуроров и сейчас есть право вступить в процесс на любой стадии и они имеют право обращаться в суд в интересах государства, но суды не всегда с этим согласны / Пресс-служба Совета Федерации

Законопроект, расширяющий полномочия прокуроров, принят Госдумой во втором чтении после серьезной доработки. Поправки в Арбитражный и Гражданский процессуальные кодексы предполагают, что прокуроры смогут в том числе обращаться в суды с иском о признании недействительными сделок, совершенных с нарушением законодательства, устанавливающего ответные меры на недружественные действия иностранных государств. В изначальной версии законопроекта, внесенной в Госдуму правительством еще в июне 2021 г., не было норм о том, что прокурор может обращаться в суды по искам, связанным с санкциями.

Прокуроры, согласно документу, могли вступать в судебный процесс, только если речь шла о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма, законодательстве о налогах и сборах, валютном законодательстве. Ко второму чтению в законопроект внесли поправки. Они также позволяют представителям надзорного ведомства вступить в судебное разбирательство на любой стадии арбитражного процесса, если были выявлены обстоятельства, которые свидетельствуют о том, что спор инициирован, чтобы обойти антисанкционные меры.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных