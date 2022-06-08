За запретом японским рыбакам промысел у Южных Курил могут последовать иные контрсанкции

При этом есть и другие соглашения, которые серьезно влияют на отрасль рыболовства. Подписанный в 1990 г. министром иностранных дел СССР Эдуардом Шеварднадзе и госсекретарем США Джеймсом Бейкером документ разграничивал экономические зоны в континентальном шельфе. В итоге рыбакам из России, как правопреемницы СССР, отошло около 20% запасов Берингова моря, или 400 000 т в год. Остальные 80%, или 1,4 млн т, стали осваивать американские рыбаки. По оценке ВАРПЭ на 2019 г., за годы действия этого договора Россия недополучила 150-180 млрд руб. прибыли от добычи рыбных ресурсов.