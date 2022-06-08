За запретом японским рыбакам промысел у Южных Курил могут последовать иные контрсанкции

За запретом японским рыбакам промысел у Южных Курил могут последовать иные контрсанкцииДепутат Госдумы предлагает ограничить США в Беринговом море
Россия вводит контрсанкции против других страны в сфере рыболовства. 7 июня официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что Россия приостанавливает действие соглашения с Японией по сотрудничеству в области промысла морских живых ресурсов в ответ на заморозку страной ежегодных выплаты по соглашению.
Соглашение с Японией было заключено в 1998 г. В связи с приостановкой его действия японским рыбакам запрещен промысел у южных Курильских островов.
Как следует из заявления представителя МИД, «в Токио взяли линию на "заморозку" полагающихся по соглашению выплат, затягивая с подписанием ежегодного исполнительного документа о предоставлении безвозмездной технической помощи Сахалинской области», который и является неотъемлемым элементом обеспечения функционирования договоренностей».
Россия, по словам Захаровой, готова возобновить реализацию соглашения, когда Япония возобновит выполнение своих финансовые обязательства. С начала военной спецоперации на Украине японские власти ввели против России уже несколько пакетов санкций. Ограничения коснулись высшего руководства страны, предпринимателей и банков.
Приостановка этого соглашения окажет минимальное влияние на российскую отрасль, считает президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев.
При этом есть и другие соглашения, которые серьезно влияют на отрасль рыболовства. Подписанный в 1990 г. министром иностранных дел СССР Эдуардом Шеварднадзе и госсекретарем США Джеймсом Бейкером документ разграничивал экономические зоны в континентальном шельфе. В итоге рыбакам из России, как правопреемницы СССР, отошло около 20% запасов Берингова моря, или 400 000 т в год. Остальные 80%, или 1,4 млн т, стали осваивать американские рыбаки. По оценке ВАРПЭ на 2019 г., за годы действия этого договора Россия недополучила 150-180 млрд руб. прибыли от добычи рыбных ресурсов.
После начала военной спецоперации на Украине вопрос поднимался на совещании у полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева. Глава Росрыболовства Илья Шестаков предложил 23 марта пересмотреть существующие правила добычи рыбы в Беринговом море РФ и США, писал «Коммерсантъ». На совещании, по данным источников издания, Шестаков предложил увеличить для рыбаков из РФ объем общего допустимого улова (ОДУ) либо полностью отказаться от существующих квот, а Трутнев предложил добиться паритета объемов ОДУ, закрепив их для российских и американских компаний на уровне 50% на 50%.
Представитель пресс-службы Росрыболовства не стал комментировать «Ведомостям» эту тему.
Запросы председателю правительства, секретарю Совбеза, а также министру иностранных дел России с просьбой рассмотреть вопрос о прекращении действия для соглашения с Японией о промысле живых ресурсов вблизи Курильских островов, 23 мая направил депутат Госдумы, секретарь ЦК КПРФ Алексей Корниенко, избранный от регионов Дальнего Востока. «Ведомости» ознакомились с текстами запросов.
«Данная инициатива представляется актуальной в сфере недружественных действий Японии по отношению к Российской Федерации и необходима в целях поддержи отечественного рыболовства», – говорится, например, в письме секретарю Совбеза Николаю Патрушеву.
По словам Корниенко, он готовит запрос также «с просьбой пересмотреть квоты на вылов рыбы между Россией и США в Беринговом море в пользу РФ». Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов говорит, что соглашение о распределении акватории Берингового моря, достигнутое между Шеварднадзе и Бейкером в 1990 г., «было подписано советской стороной вынужденно, фактически под давлением»: «Россия, как правопреемница, его исправно соблюдала, пусть и в ущерб собственным интересам. Это имело смысл до тех пор, пока США выполняли свои обязательства по другим договорам».