Депутатам Госдумы посоветовали снимать себя в движении

По словам одного из собеседников, на семинаре показывали хорошие и плохие примеры депутатских роликов, которые они публикуют в соцсетях, рассказывали, какие ставить титры, как делать видеоролики и какие фотографии использовать: «Например, говорили, что нужно [делать] поменьше фотографий за столом, а больше в движении, со встреч с избирателями». В целом говорили о том, как привлечь к видео и фото внимание пользователей соцсетей, добавляет он.