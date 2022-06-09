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Политика

Депутатам Госдумы посоветовали снимать себя в движении

На Охотном Ряду провели семинар по работе в соцсетях
Елена Мухаметшина
В «Единой России» регулярно проводятся семинары для депутатов Госдумы / ТАСС

«Единая Россия» организовала серию семинаров для федеральных депутатов о том, как работать в соцсетях. На лекцию об «Аудиовизуальном контенте для соцсетей» парламентариев позвали в среду, 8 июня, в малый зал Госдумы, рассказали «Ведомостям» два депутата-единоросса. Следующий курс пройдет в четверг, 9 июня.

По словам одного из собеседников, на семинаре показывали хорошие и плохие примеры депутатских роликов, которые они публикуют в соцсетях, рассказывали, какие ставить титры, как делать видеоролики и какие фотографии использовать: «Например, говорили, что нужно [делать] поменьше фотографий за столом, а больше в движении, со встреч с избирателями». В целом говорили о том, как привлечь к видео и фото внимание пользователей соцсетей, добавляет он.

«Депутаты будут знать, чего требовать от своих пресс-секретарей и помощников», – рассказывает он.

Весной депутатам рассказывали в целом о работе в соцсетях, говорят двое депутатов. К примеру, рекомендовали не выступать экспертами по темам, в которых они не разбираются, следует из презентации, с которой ознакомились «Ведомости». Также депутатам говорили, что важно следить за реакциями на посты, отвечать на комментарии и т. д.

Партия начала такую работу для кандидатов в депутаты Госдумы еще в прошлом году. Депутатам читают лекции эксперты. Темы самые разнообразные, рассказывает один из собеседников, – от новых алгоритмов работы с соцсетями после того, как Meta была признана экстремистской в России, до объяснения смысловых рамок, в которых сейчас нужно работать.

Другой собеседник в «Единой России» также подтверждает, что партия регулярно проводит семинары для депутатов Госдумы, «в этом нет ничего удивительного». Фракция единороссов в новом созыве обновилась наполовину, говорил секретарь генсовета Андрей Турчак.

После начала специальной военной операции на Украине «Ведомости» писали, что депутатам фракции разослали рекомендации о том, как отвечать на возможные вопросы граждан о происходящем вокруг Украины в ходе региональных недель. В частности, депутаты должны говорить избирателям, что к санкциям нужно отнестись скептически, что «Запад действительно вынудил Россию защищать свою безопасность» и др.

Логично, что «Единая Россия» устраивает подобные тренинги и лекции, учитывая, как быстро меняются как технологии, так и политическая ситуация, говорит политолог Алексей Макаркин: «В соцсетях нужно учитывать новые методы коммуникации, понимать, как устроено таргетирование. К тому же после ухода одних соцсетей нужно переключаться на работу с другими». Что же касается общих лекций, то сейчас происходит много событий, которые от партийцев требуют нужной партии интерпретации, добавляет он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных