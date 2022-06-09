Депутатам Госдумы посоветовали снимать себя в движении

Депутатам Госдумы посоветовали снимать себя в движенииНа Охотном Ряду провели семинар по работе в соцсетях
«Единая Россия» организовала серию семинаров для федеральных депутатов о том, как работать в соцсетях. На лекцию об «Аудиовизуальном контенте для соцсетей» парламентариев позвали в среду, 8 июня, в малый зал Госдумы, рассказали «Ведомостям» два депутата-единоросса. Следующий курс пройдет в четверг, 9 июня.
По словам одного из собеседников, на семинаре показывали хорошие и плохие примеры депутатских роликов, которые они публикуют в соцсетях, рассказывали, какие ставить титры, как делать видеоролики и какие фотографии использовать: «Например, говорили, что нужно [делать] поменьше фотографий за столом, а больше в движении, со встреч с избирателями». В целом говорили о том, как привлечь к видео и фото внимание пользователей соцсетей, добавляет он.
«Депутаты будут знать, чего требовать от своих пресс-секретарей и помощников», – рассказывает он.
Весной депутатам рассказывали в целом о работе в соцсетях, говорят двое депутатов. К примеру, рекомендовали не выступать экспертами по темам, в которых они не разбираются, следует из презентации, с которой ознакомились «Ведомости». Также депутатам говорили, что важно следить за реакциями на посты, отвечать на комментарии и т. д.
Партия начала такую работу для кандидатов в депутаты Госдумы еще в прошлом году. Депутатам читают лекции эксперты. Темы самые разнообразные, рассказывает один из собеседников, – от новых алгоритмов работы с соцсетями после того, как Meta была признана экстремистской в России, до объяснения смысловых рамок, в которых сейчас нужно работать.
Другой собеседник в «Единой России» также подтверждает, что партия регулярно проводит семинары для депутатов Госдумы, «в этом нет ничего удивительного». Фракция единороссов в новом созыве обновилась наполовину, говорил секретарь генсовета Андрей Турчак.
После начала специальной военной операции на Украине «Ведомости» писали, что депутатам фракции разослали рекомендации о том, как отвечать на возможные вопросы граждан о происходящем вокруг Украины в ходе региональных недель. В частности, депутаты должны говорить избирателям, что к санкциям нужно отнестись скептически, что «Запад действительно вынудил Россию защищать свою безопасность» и др.
Логично, что «Единая Россия» устраивает подобные тренинги и лекции, учитывая, как быстро меняются как технологии, так и политическая ситуация, говорит политолог Алексей Макаркин: «В соцсетях нужно учитывать новые методы коммуникации, понимать, как устроено таргетирование. К тому же после ухода одних соцсетей нужно переключаться на работу с другими». Что же касается общих лекций, то сейчас происходит много событий, которые от партийцев требуют нужной партии интерпретации, добавляет он.