Федеральный чиновник назначен на должность главы правительства ДНР

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров сообщил журналистам, что в решении задач, связанных с работой промышленного комплекса ДНР, его бывший подчиненный «сможет рассчитывать на нашу поддержку». «Хоценко успел достойно проявить себя и как региональный министр промышленного блока, и как куратор работы с регионами в федеральном министерстве. Его назначение на столь ответственную должность в текущих условиях – уникальная возможность применить лучшие профессиональные и человеческие качества, о которых знает и команда Минпромторга, и руководители промышленных ведомств в регионах России», – цитирует Мантурова пресс-служба ведомства.