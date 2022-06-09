Федеральный чиновник назначен на должность главы правительства ДНР

Федеральный чиновник назначен на должность главы правительства ДНРВиталий Хоценко должен будет контролировать ситуацию в республике на новом этапе, считают эксперты
Депутаты Народного совета ДНР согласовали вечером 8 июня назначение на должность нового главы правительства республики директора департамента Министерства промышленности и торговли России Виталия Хоценко. «У нас есть острая необходимость, несмотря на то что освободительная операция еще не окончена, <...> думать на два шага вперед. Есть перечень проблем, которые должны решаться очень быстро <...> И конечно, интеграционные процессы, которые должны усиливаться», – сказал глава ДНР Денис Пушилин в интервью «России 24».
Правительство ДНР во главе с премьером Александром Ананченко до этого указом Пушилина было отправлено в отставку. Как говорится в указе за его подписью, до формирования нового кабинета министров правительство продолжит выполнять свои функции. Ананченко возглавлял правительство ДНР с октября 2018 г. В своем Telegram-канале Пушилин поблагодарил Ананченко за работу и сообщил, что предложил ему возглавить развитие госсектора.
Хоценко Пушилин охарактеризовал как человека, который «имеет достаточный опыт и сможет выстроить в новых реалиях эффективную работу правительства». По его словам, остальной состав кабмина будет сформирован в ближайшее время, многие из членов команды останутся на своих местах. По словам источника «Ведомостей», близкого к руководству ДНР, назначение Хоценко вызвано «недостаточной эффективностью предыдущей команды». При этом в ДНР есть и «эффективные управленцы», которых менять не планируется.
Это первое назначение российского управленца на серьезную должность в Донбассе после начала специальной военной операции. Ранее российские власти объявили об отборе специалистов для восстановления ДНР. «Ведомости» писали, что идет поиск администраторов, которые будут участвовать в координации этих процессов.
Депутат Госдумы и экс-премьер ДНР Александр Бородай говорит, что лично с Хоценко не знаком, но сам факт назначения россиянина на эту должность говорит о сближении ДНР с Россией. «Это очередной прекрасный российский чиновник, что означает, что интеграция в Россию идет полным ходом», – заявил «Ведомостям» Бородай.
Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров сообщил журналистам, что в решении задач, связанных с работой промышленного комплекса ДНР, его бывший подчиненный «сможет рассчитывать на нашу поддержку». «Хоценко успел достойно проявить себя и как региональный министр промышленного блока, и как куратор работы с регионами в федеральном министерстве. Его назначение на столь ответственную должность в текущих условиях – уникальная возможность применить лучшие профессиональные и человеческие качества, о которых знает и команда Минпромторга, и руководители промышленных ведомств в регионах России», – цитирует Мантурова пресс-служба ведомства.
Хоценко родился в 1986 г. в Днепропетровске. Согласно официальной биографии, окончил МГУ им. Ломоносова (по специальности «социология»), Сингапурский институт маркетинга («бизнес-менеджмент»), Специализированный институт юриспруденции, магистратуру в РАНХиГС («государственное и муниципальное управление») и аспирантуру в МГУ им. Ломоносова. По итогам обучения на военной кафедре МГУ ему присвоено звание «лейтенант».
С 2008 до 2010 г. работал начальником отдела анализа и прогнозирования ОГТРК «Ямал-Регион». С 2010 г. занимал должности в органах государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа, в 2013 г. стал министром энергетики, промышленности и связи Ставропольского края. В Минпромторг Хоценко пришел в 2019 г.
Близкий к правительству источник обращает внимание, что обычно директора департаментов уходят на должности региональных министров или вице-губернаторов.
Глава республики – должность политическая, а правительство – это прежде всего организационно-финансовый менеджмент, напомнил политолог Александр Немцев. «Федеральный центр дает ДНР возможности и свободы в плане политической работы, но будет строго контролировать выделяемые средства на жизнеобеспечение территорий. А лучший способ контроля – наличие федерального ставленника, не связанного с местной элитой», – говорит Немцев.
Эксперт предполагает, что такие же перемены могут ждать и власти Луганской республики, а также другие территории, оказавшиеся под контролем России.
В подготовке статьи участвовали Максим Иванов и Денис Ильюшенков