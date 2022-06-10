Донбасские некоммерческие организации смогут претендовать на президентские гранты

Чукалин полагает, что большинство НКО из ДНР и ЛНР смогут зарегистрироваться в Ростовской области, а по факту работать на территориях республик, если захотят подать заявки на ближайший грантовый конкурс. Прием заявок на участие в следующем конкурсе Фонда президентских грантов (первом конкурсе на предоставление грантов в 2023 г.) начнется 1 сентября и завершится 17 октября 2022 г.