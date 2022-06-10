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Общество / Политика

Донбасские некоммерческие организации смогут претендовать на президентские гранты

Среди победителей второго конкурса грантов оказалось 59 НКО, помогающих беженцам
Елена Мухаметшина
Евгений Разумный / Ведомости

Фонд президентских грантов позволит участвовать в конкурсе некоммерческим организациям из ДНР и ЛНР. Об этом журналистам рассказал первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко на подведении итогов второго в 2022 г. конкурса.

Такие организации формально и сейчас могли принимать участие «через партнеров», пояснил Кириенко: «Надо выходить на то, чтобы они имели возможность прямой подачи заявок, на следующий [2023] год мы это точно сделаем».

По его словам, президент поставил задачу, чтобы у людей, которые живут в Донбассе, была возможность доступа ко всем инструментам социальной поддержки, которые есть у граждан России.

Гендиректор Фонда президентских грантов Илья Чукалин сказал, что в последнем конкурсе победили 59 организаций, которые работают сейчас с беженцами из ДНР, ЛНР и с Украины. По его словам, многие из этих НКО зарегистрированы в приграничных областях России – Ростовской и Белгородской.

Также гранты получили и крупные московские НКО, помогающие беженцам. Самую крупную сумму (36,8 млн руб.) получила организация «Справедливая помощь Доктора Лизы» на реализацию проекта «Жить и побеждать: оказание медицинской помощи тяжелобольным детям и молодым взрослым из ДНР и ЛНР». Проект предполагает, что обратившиеся в фонд смогут пройти медобследование, а по рекомендации врачей им будут назначены необходимые процедуры и операции.

Чукалин полагает, что большинство НКО из ДНР и ЛНР смогут зарегистрироваться в Ростовской области, а по факту работать на территориях республик, если захотят подать заявки на ближайший грантовый конкурс. Прием заявок на участие в следующем конкурсе Фонда президентских грантов (первом конкурсе на предоставление грантов в 2023 г.) начнется 1 сентября и завершится 17 октября 2022 г.

Кириенко отметил, что в целом в ходе второго конкурса грантов за 2022 г. увеличилось число проектов, связанных с поддержкой жителей Донбасса, а также связанных с поддержкой людей, «которые столкнулись с проблемами из-за логистических или санкционных ограничений».

Во втором конкурсе 2022 г. на президентские гранты претендовали 11 203 проекта. Среди 1889 НКО-победителей распределят 3,8 млрд руб. Победившие проекты смогут стартовать уже 1 июля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных