Донбасские некоммерческие организации смогут претендовать на президентские гранты

Донбасские некоммерческие организации смогут претендовать на президентские грантыСреди победителей второго конкурса грантов оказалось 59 НКО, помогающих беженцам
Фонд президентских грантов позволит участвовать в конкурсе некоммерческим организациям из ДНР и ЛНР. Об этом журналистам рассказал первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко на подведении итогов второго в 2022 г. конкурса.
Такие организации формально и сейчас могли принимать участие «через партнеров», пояснил Кириенко: «Надо выходить на то, чтобы они имели возможность прямой подачи заявок, на следующий [2023] год мы это точно сделаем».
По его словам, президент поставил задачу, чтобы у людей, которые живут в Донбассе, была возможность доступа ко всем инструментам социальной поддержки, которые есть у граждан России.
Гендиректор Фонда президентских грантов Илья Чукалин сказал, что в последнем конкурсе победили 59 организаций, которые работают сейчас с беженцами из ДНР, ЛНР и с Украины. По его словам, многие из этих НКО зарегистрированы в приграничных областях России – Ростовской и Белгородской.
Также гранты получили и крупные московские НКО, помогающие беженцам. Самую крупную сумму (36,8 млн руб.) получила организация «Справедливая помощь Доктора Лизы» на реализацию проекта «Жить и побеждать: оказание медицинской помощи тяжелобольным детям и молодым взрослым из ДНР и ЛНР». Проект предполагает, что обратившиеся в фонд смогут пройти медобследование, а по рекомендации врачей им будут назначены необходимые процедуры и операции.
Чукалин полагает, что большинство НКО из ДНР и ЛНР смогут зарегистрироваться в Ростовской области, а по факту работать на территориях республик, если захотят подать заявки на ближайший грантовый конкурс. Прием заявок на участие в следующем конкурсе Фонда президентских грантов (первом конкурсе на предоставление грантов в 2023 г.) начнется 1 сентября и завершится 17 октября 2022 г.
Кириенко отметил, что в целом в ходе второго конкурса грантов за 2022 г. увеличилось число проектов, связанных с поддержкой жителей Донбасса, а также связанных с поддержкой людей, «которые столкнулись с проблемами из-за логистических или санкционных ограничений».
Во втором конкурсе 2022 г. на президентские гранты претендовали 11 203 проекта. Среди 1889 НКО-победителей распределят 3,8 млрд руб. Победившие проекты смогут стартовать уже 1 июля.