Россия озабочена планами Турции провести военную операцию в Сирии

Озабоченность России, по его мнению, понятна: ей не нужен новый очаг напряженности, пока специальная военная операция не завершена. В то же время те районы, на которые претендует Турция – Тель–Рифаат и Эль–Камышлы, – стратегически важны для российского военно–политического присутствия в Сирии и их потеря или изоляция серьезно ослабляет позиции Москвы в стране, а репутационно – на всем Ближнем Востоке. Однако Россия сейчас больше зависит от доброй воли Турции в условиях международных санкций, а не наоборот, и уже не имеет в виде военного присутствия в Сирии того военного рычага давления на Турцию, как в 2019 г. во время турецкой операции в Идлибе. Западу важнее интеграция Швеции и Финляндии в НАТО, и они могут пойти на уступки в курдском вопросе, говорит Гасымов. У Запада и у США также сейчас мало рычагов давления на Турцию, заключает он.