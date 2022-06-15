Россия озабочена планами Турции провести военную операцию в Сирии

Россия озабочена планами Турции провести военную операцию в СирииНо рычагов, чтобы помешать ей, нет ни у Москвы, ни у Запада
Россия настороженно относится к заявлениям официальных лиц Турции о том, что страна в ближайшее время планирует провести масштабную военную операцию против курдов в Сирии. Об этом заявил журналистам пресс–секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Мы не считаем, что эта специальная операция будет способствовать стабильности и безопасности Сирийской Арабской республики», – сказал 15 июня Песков, отвечая на вопрос «Ведомостей». Ранее в тот же день спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев заявил журналистам, что Москва считает «неразумной» возможную операцию Турции на сирийской территории и призывает Анкару решить вопрос мирно.
Военные операции Турции в Сирии
Президент Турции Реджеп Эрдоган грозит начать новую военную операцию на севере Сирии против курдов с октября 2021 г. Предыдущими кампаниями турецкой армии против курдов стали захваты в 2018 г. курдского района Африн в Алеппо (операция «Оливковая ветвь»), а также части провинций Ракка и Хасака в 2019 г. (операция «Источник мира»). Первая операция окончилась полным успехом – курдский анклав был полностью оккупирован, вторая – частичны, так как занять всю приграничную полосу глубиной в 30 км, не удалось.
Попытка 2019 г. была сдержана Россией, с которой Турция договорилась об отводе курдских формирований от пограничных территорий, совместных патрулях в этой зоне. Прилегающие к зоне населенные курдами районы де–юре перешли под контроль союзного Москве сирийского правительства в Дамаске, в ряде важных пунктов впервые с 2012 г. появились подразделения Сирийской арабской армии (САА), но фактически контроль за ситуацией с тех пор осуществляла военная полиция России.
12 июня турецкая газета Hurriet сообщила, что новая военная операция Турции в Сирии может быть начата после завершения турецкой операции на севере Ирака, которая ведется сейчас против отрядов Рабочей партии Курдистана (РПК – считается в Турции террористической). С РПК аффилированы отряды сирийских курдов YPG, которых Анкара считает их филиалом и также считает террористами. Издание не исключало, что приказ на начало операции может быть отдан вскоре после праздника Курбан–байрам, который пришелся на 9–12 июля.
Сейчас для турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана наступил исключительно удачный момент реализации своей многолетней стратегии в Сирии, считает востоковед Нурлан Гасымов. По его словам, основные внешние факторы, действующие в стране, – США, Россия, страны Европы – отвлечены событиями на Украине и разрешением кризиса вокруг нее.
«Цели турецкого президента давно известны – создать 30–километровую зону вдоль всей турецко–сирийской границы, которая уже частично есть на северо–западе (в Идлибе) и на севере Сирии. Это нужно не только для борьбы с РПК, но и для размещения там миллионов сирийских беженцев, являющихся экономическим бременем для турок», – говорит Гасымов. После их переселения курды перестанут быть доминирующим этносом и, соответственно, угроза возникновения их квазигосударства уменьшится. Живущие сейчас в Турции беженцы – арабы и туркоманы – станут турецкими «прокси» и создадут собственную, протурецкую квазигосударственную структуру, какая уже существует в Идлибе, продолжает Гасымов.
Озабоченность России, по его мнению, понятна: ей не нужен новый очаг напряженности, пока специальная военная операция не завершена. В то же время те районы, на которые претендует Турция – Тель–Рифаат и Эль–Камышлы, – стратегически важны для российского военно–политического присутствия в Сирии и их потеря или изоляция серьезно ослабляет позиции Москвы в стране, а репутационно – на всем Ближнем Востоке. Однако Россия сейчас больше зависит от доброй воли Турции в условиях международных санкций, а не наоборот, и уже не имеет в виде военного присутствия в Сирии того военного рычага давления на Турцию, как в 2019 г. во время турецкой операции в Идлибе. Западу важнее интеграция Швеции и Финляндии в НАТО, и они могут пойти на уступки в курдском вопросе, говорит Гасымов. У Запада и у США также сейчас мало рычагов давления на Турцию, заключает он.
Для Запада и, в первую очередь, США сейчас нет особых мотивов идти на конфликт с Турцией и препятствовать ее амбициям на фоне изменившихся геополитических реалий, считает директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта Юрий Рогулев. По его словам, Анкара – в первую очередь ценный член НАТО, форпост американской военной инфраструктуры на Ближнем Восток. Чтобы удержаться в регионе и укрепить свои позиции, США готовы в некоторой степени пожертвовать поддержкой сирийских курдов, как это делали в свое время с иракскими. Авторитета на Ближнем Востоке это им не добавит, но сейчас выбирать не приходится, заключает Рогулев.