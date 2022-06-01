Эрдоган объявил о начале новой антитеррористической операции в Сирии
Вооруженные силы Турции проведут новую антитеррористическую операцию в районах Манбиджа и Телль-Рифата на севере Сирии, передает издание Anadolu со ссылкой на президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана.
«Мы очищаем Телль-Рифат и Манбидж от террористов. Затем мы будем делать то же самое шаг за шагом в других регионах. Посмотрим, кто поддержит наши законные шаги», — заявил Эрдоган во время выступления в парламенте страны. По его словам, США и Россия не выполнили свои обязательства по созданию зоны безопасности на 30 км вглубь от границы с Турцией. Турецкие СМИ сообщали, что Анкара готова задействовать около 50 000 турецких военнослужащих и боевиков сирийской вооруженной оппозиции.
Ранее сегодня Эрдоган обвинил в поддержке террористических организаций Швецию, Финляндию, Германию, Францию и Нидерланды. По его словам, члены «Рабочей партии Курдистана» (РПК), которую в Турции считают террористической организацией, проводят марши с участием «главарей террористических организаций» в европейских странах, их защищает местная полиция. «Они идут дальше и собирают деньги, устанавливая палатки перед Европейским судом по правам человека», — добавил президент.
Турция провела в северных районах Сирии с 2017 г. три военные операции — «Щит Евфрата», «Оливковая ветвь» и «Источник мира». В результате была создана буферная зона безопасности между городами Аазаз и Джераблус к северу от Алеппо, оккупирован Африн, взяты под контроль пограничные районы к востоку от реки Евфрат. В разговоре с президентом России Владимиром Путиным, который состоялся 30 мая, Эрдоган также заявил о необходимости обеспечить безопасность на севере Сирии, откуда продолжают совершаться нападения на республику со стороны РПК и «Сил народной самообороны».
29 мая Эрдоган заявил, что переговоры Турции с финской и шведской делегациями о возможном вступлении двух стран в НАТО не прошли на ожидаемом уровне. Он назвал Финляндию и Швецию «нечестными и неискренними» и заявил, что нельзя снова допустить ошибку, сделанную в прошлом в отношении стран, которые «принимают и поддерживают террористов в НАТО», имея в виду вооруженные курдские формирования. Эрдоган еще 16 мая рассказал, что Турция не будет поддерживать вступление Финляндии и Швеции в НАТО, трехсторонние переговоры никак не изменили позицию Анкары по данному вопросу.