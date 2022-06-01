Эрдоган объявил о начале новой антитеррористической операции в Сирии

29 мая Эрдоган заявил, что переговоры Турции с финской и шведской делегациями о возможном вступлении двух стран в НАТО не прошли на ожидаемом уровне. Он назвал Финляндию и Швецию «нечестными и неискренними» и заявил, что нельзя снова допустить ошибку, сделанную в прошлом в отношении стран, которые «принимают и поддерживают террористов в НАТО», имея в виду вооруженные курдские формирования. Эрдоган еще 16 мая рассказал, что Турция не будет поддерживать вступление Финляндии и Швеции в НАТО, трехсторонние переговоры никак не изменили позицию Анкары по данному вопросу.