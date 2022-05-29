Эрдоган остался недоволен переговорами с Финляндией и Швецией

«К сожалению, встречи нашей делегации между Финляндией и Швецией не прошли на ожидаемом уровне. У них есть ожидания, но они не предпринимают необходимых шагов в отношении Турции, и в процессе, когда мы ведем эти переговоры, они еще показывают террористов на улицах Стокгольма и охраняют их собственной полицией», — передает слова главы государства телерадиокомпания TRT.