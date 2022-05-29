Эрдоган остался недоволен переговорами с Финляндией и Швецией
Переговоры Турции с финской и шведской делегациями о возможном вступлении двух стран в НАТО не прошли на ожидаемом уровне, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
«К сожалению, встречи нашей делегации между Финляндией и Швецией не прошли на ожидаемом уровне. У них есть ожидания, но они не предпринимают необходимых шагов в отношении Турции, и в процессе, когда мы ведем эти переговоры, они еще показывают террористов на улицах Стокгольма и охраняют их собственной полицией», — передает слова главы государства телерадиокомпания TRT.
По его словам, в вечер трехсторонних переговоров по шведскому государственному телевидению транслировалось выступление террориста по имени Салих Муслим.
«Точно так же, как они причинили нам много зла, заставив террориста говорить, они продолжают свое негативное отношение и подходы к вопросу о F16 и так далее», — заявил Эрдоган.
Он назвал Финляндию и Швецию «нечестными и неискренними» и заявил, что нельзя снова допустить ошибку, сделанную в прошлом в отношении стран, которые «принимают и поддерживают таких террористов в НАТО».
Ранее министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция хочет получить от Финляндии и Швеции письменные гарантии о прекращении поддержки терроризма, прежде чем согласиться на их вступление в НАТО. По его словам, еще одним требованием Турции к скандинавским странам является отмена санкций на поставки продукции оборонной промышленности в республику.
18 мая послы двух стран передали генсекретарю альянса Йенсу Столтенбергу официальные заявки стран на вступление. Позже Bloomberg сообщил, что в обмен на одобрение заявок Анкара хочет получить новейшие американские истребители F-35 и другие вооружения, а также снять санкции США за покупку систем С-400 у России.
Эрдоган еще 16 мая заявил, что Турция не будет поддерживать вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Чавушоглу ранее пояснял, что обе страны открыто поддерживают и контактируют с РПК (Рабочей партией Курдистана) и YPG («Силы народной самообороны» в Сирии), которые в Турции считаются террористическими организациями.