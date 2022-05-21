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Политика

Эрдоган назвал условие поддержки Турцией членства Швеции и Финляндии в НАТО

Ведомости

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна поддержит вступление Швеции и Финляндии в НАТО, если те ясно продемонстрируют, что они солидарны с Турцией в связи с ее обеспокоенностью в сфере безопасности. Об этом Эрдоган сообщил в ходе телефонных переговоров с генеральным секретарем альянса Йенсом Столтенбергом.

По словам Эрдогана, Турция искренне поддерживает политику открытых дверей НАТО. Вопрос заявки Швеции и Финляндии на членство в НАТО «заключается в отношении этих двух стран к жизненно важным интересам национальной безопасности Турции», сообщили в канцелярии турецкого президента.

Ранее по теме: Эрдоган: Турция не поддержит вступление Финляндии и Швеции в НАТО

«Президент Эрдоган заявил, что если Швеция и Финляндия ясно не продемонстрируют, что они будут солидарны с Турцией по фундаментальным вопросам, особенно в борьбе с терроризмом, [Анкара] не отнесется положительно к членству этих стран в НАТО», — сказали в канцелярии (цитата по ТАСС).

Глава государства также поговорил в субботу с президентом Финляндии Саули Ниинистё. Он заявил о «естественном праве [Анкары] ожидать уважения и поддержки законной и решительной борьбы Турции против явной угрозы национальной безопасности и народу».

18 мая послы Финляндии и Швеции передали Столтенбергу официальные заявки стран на вступление. Позже Bloomberg сообщил, что в обмен на одобрение заявок Анкара хочет получить новейшие американские истребители F-35 и другие вооружения, а также снять санкции США за покупку систем С-400 у России.

Эрдоган заявил, что Турция не будет поддерживать вступление Финляндии и Швеции в НАТО еще 16 мая. Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу пояснял, что обе страны открыто поддерживают и контактируют с РПК (Рабочей партией Курдистана) и YPG («Силы народной самообороны» в Сирии), которые в Турции считаются террористическими организациями.

Турция сообщила членам НАТО, что не отказывается от ранее принятого решения и выступит против вступления Финляндии и Швеции в альянс, заявил Эрдоган 19 мая.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных