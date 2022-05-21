Эрдоган назвал условие поддержки Турцией членства Швеции и Финляндии в НАТО

«Президент Эрдоган заявил, что если Швеция и Финляндия ясно не продемонстрируют, что они будут солидарны с Турцией по фундаментальным вопросам, особенно в борьбе с терроризмом, [Анкара] не отнесется положительно к членству этих стран в НАТО», — сказали в канцелярии (цитата по ТАСС).