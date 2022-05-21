Эрдоган назвал условие поддержки Турцией членства Швеции и Финляндии в НАТО
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна поддержит вступление Швеции и Финляндии в НАТО, если те ясно продемонстрируют, что они солидарны с Турцией в связи с ее обеспокоенностью в сфере безопасности. Об этом Эрдоган сообщил в ходе телефонных переговоров с генеральным секретарем альянса Йенсом Столтенбергом.
По словам Эрдогана, Турция искренне поддерживает политику открытых дверей НАТО. Вопрос заявки Швеции и Финляндии на членство в НАТО «заключается в отношении этих двух стран к жизненно важным интересам национальной безопасности Турции», сообщили в канцелярии турецкого президента.
«Президент Эрдоган заявил, что если Швеция и Финляндия ясно не продемонстрируют, что они будут солидарны с Турцией по фундаментальным вопросам, особенно в борьбе с терроризмом, [Анкара] не отнесется положительно к членству этих стран в НАТО», — сказали в канцелярии (цитата по ТАСС).
Глава государства также поговорил в субботу с президентом Финляндии Саули Ниинистё. Он заявил о «естественном праве [Анкары] ожидать уважения и поддержки законной и решительной борьбы Турции против явной угрозы национальной безопасности и народу».
18 мая послы Финляндии и Швеции передали Столтенбергу официальные заявки стран на вступление. Позже Bloomberg сообщил, что в обмен на одобрение заявок Анкара хочет получить новейшие американские истребители F-35 и другие вооружения, а также снять санкции США за покупку систем С-400 у России.
Эрдоган заявил, что Турция не будет поддерживать вступление Финляндии и Швеции в НАТО еще 16 мая. Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу пояснял, что обе страны открыто поддерживают и контактируют с РПК (Рабочей партией Курдистана) и YPG («Силы народной самообороны» в Сирии), которые в Турции считаются террористическими организациями.
Турция сообщила членам НАТО, что не отказывается от ранее принятого решения и выступит против вступления Финляндии и Швеции в альянс, заявил Эрдоган 19 мая.