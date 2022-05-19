Эрдоган: Турция не поддержит вступление Финляндии и Швеции в НАТО
Турция сообщила членам НАТО, что не отказывается от ранее принятого решения и выступит против вступления Финляндии и Швеции в альянс, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в беседе с представителями молодежи, передают «РИА Новости».
«Мы не хотим совершать одну и ту же ошибку дважды. Поэтому будем продолжать нашу политику в этом отношении решительно. Мы сказали нашим партнерам, что скажем "нет" членству Швеции и Финляндии в НАТО. Будем продолжать наш путь в этом же направлении», – отметил президент Турции.
Эрдоган заявил, что Турция не будет поддерживать вступление Финляндии и Швеции в НАТО еще 16 мая. Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу пояснял, что обе страны открыто поддерживают и контактируют с РПК (Рабочей партией Курдистана) и YPG («Силы народной самообороны» в Сирии), которые в Турции считаются террористическими организациями.
18 мая послы Финляндии и Швеции передали генсекретарю альянса Йенсу Столтенбергу официальные заявки стран на вступление. Позже Bloomberg сообщил, что в обмен на одобрение заявок Анкара хочет получить новейшие американские истребители F-35 и другие вооружения, а также снять санкции США за покупку систем С-400 у России.
Заблокировать вступление Финляндии и Швеции в НАТО хочет и президент Хорватии Зоран Миланович. По его мнению, прежде необходимо разрешить проблемы на Балканах – в Боснии и Герцеговине должны принять поправки в закон о выборах. Президент России Владимир Путин ранее заявил, что у Москвы нет проблем с этими двумя странами. Их вступление в НАТО не угрожает безопасности России, однако она ответит, если на территории Финляндии и Швеции появится военная инфраструктура альянса.