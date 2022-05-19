Эрдоган: Турция не поддержит вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Заблокировать вступление Финляндии и Швеции в НАТО хочет и президент Хорватии Зоран Миланович. По его мнению, прежде необходимо разрешить проблемы на Балканах – в Боснии и Герцеговине должны принять поправки в закон о выборах. Президент России Владимир Путин ранее заявил, что у Москвы нет проблем с этими двумя странами. Их вступление в НАТО не угрожает безопасности России, однако она ответит, если на территории Финляндии и Швеции появится военная инфраструктура альянса.