Президент Хорватии призвал заблокировать вступление Финляндии и Швеции в НАТО
Президент Хорватии Зоран Миланович хочет, чтобы его страна по примеру Турции заблокировала вступление Финляндии и Швеции в НАТО, сообщило Associated Press.
По данным агентства, у Милановича возник спор с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем по поводу того, стоит ли поддержать заявки скандинавских стран на вступление в альянс, и по другим вопросам. До ратификации членства Финляндии и Швеции в НАТО в хорватском парламенте, президент хочет внести изменения в избирательный закон Боснии, которые облегчили бы боснийским хорватам процесс избрания их представителей на руководящие должности в стране.
Миланович заявил о своем желании заблокировать вступление Финляндии и Швеции в альянс 3 мая, объяснив это тем, что прежде необходимо разрешить проблемы на Балканах. «Пусть вступают в НАТО, пусть тыкают разъяренного медведя ручкой в глаз. Но пока не решится вопрос избирательного законодательства в Боснии и Герцеговине, пока американцы, англичане и немцы не заставят Сараево и (лидера правящей Партии демократического действия. — Ред.) Бакира Изетбеговича в следующие полгода изменить закон о выборах и не дадут хорватам основные права, сабор (парламент Хорватии) не смеет ратифицировать ничье вступление в НАТО», — заявлял Миланович (цитата по «РИА Новости»).
Турция не поддержит вступление Финляндии и Швеции в НАТО, заявил 16 мая президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. По словам главы Турции, в парламентах этих стран «есть сторонники терроризма». Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу пояснял, что обе страны открыто поддерживают и контактируют с РПК (Рабочей партией Курдистана) и YPG («Силы народной самообороны» в Сирии), которые в Турции считаются террористическими организациями. Позже Bloomberg сообщил, что в обмен на одобрение заявок Анкара хочет получить новейшие американские истребители F-35 и другие вооружения, а также снять санкции США за покупку систем С-400 у России.