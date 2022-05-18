Президент Хорватии призвал заблокировать вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Миланович заявил о своем желании заблокировать вступление Финляндии и Швеции в альянс 3 мая, объяснив это тем, что прежде необходимо разрешить проблемы на Балканах. «Пусть вступают в НАТО, пусть тыкают разъяренного медведя ручкой в глаз. Но пока не решится вопрос избирательного законодательства в Боснии и Герцеговине, пока американцы, англичане и немцы не заставят Сараево и (лидера правящей Партии демократического действия. — Ред.) Бакира Изетбеговича в следующие полгода изменить закон о выборах и не дадут хорватам основные права, сабор (парламент Хорватии) не смеет ратифицировать ничье вступление в НАТО», — заявлял Миланович (цитата по «РИА Новости»).