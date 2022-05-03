Хорватия планирует наложить вето на вступление Финляндии и Швеции в НАТО
Президент Хорватии Зоран Миланович во время выступления на брифинге во вторник заявил, что наложит вето на вступление Швеции и Финляндии в НАТО. В апреле СМИ сообщали, что эти страны рассматривают вступление в Североатлантический альянс уже этим летом.
«Это неожиданный вопрос, возник как дождь весной, никто не ожидал <...> На саммите НАТО наложу вето на приглашение, если это будет на том уровне», — сказал Миланович, отвечая на вопрос журналистов о возможном членстве Финляндии и Швеции в НАТО (цитата по «РИА Новости»).
На прошлой неделе президент Хорватии заявил, что вступление Финляндии и Швеции в альянс необходимо отложить до разрешения проблем на Балканах.
«Пусть вступают в НАТО, пусть тыкают разъяренного медведя ручкой в глаз. Но пока не решится вопрос избирательного законодательства в Боснии и Герцеговине, пока американцы, англичане и немцы не заставят Сараево и (лидера правящей Партии демократического действия. – «Ведомости») Бакира Изетбеговича в следующие полгода изменить закон о выборах и не дадут хорватам основные права, сабор (парламент Хорватии. – «Ведомости») не смеет ратифицировать ничье вступление в НАТО», — подчеркнул Миланович (цитата по «РИА Новости»).
26 апреля финский министр иностранных дел Пекка Хаависто допустил, что Финляндия и Швеция могут принять решение о вступлении в НАТО одновременно. Однако определенной даты на этот счет у Суоми пока нет — дебаты на данную тему в парламенте продолжаются, подчеркнул он.
Газета The Times 11 апреля сообщила со ссылкой на источники, что Финляндия и Швеция рассматривают вступление в Североатлантический альянс уже этим летом. По данным издания, на такое решение могла повлиять военная операция России на территории Украины. 13 апреля премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что страна примет решение, подавать или не подавать заявку на вступление в НАТО, в ближайшие недели.
Швеция намерена подать заявку на вступление в НАТО, писала 13 апреля газета Svenska Dagbladet. По сведениям издания, полученным от источников в правящей социал-демократической партии, премьер-министр Швеции Магдалена Андерсон подаст заявку на вступление в альянс в начале июня. Произойти это должно на саммите НАТО в Мадриде. Ранее шведский премьер отрицала такую перспективу.