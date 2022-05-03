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Хорватия планирует наложить вето на вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Ведомости

Президент Хорватии Зоран Миланович во время выступления на брифинге во вторник заявил, что наложит вето на вступление Швеции и Финляндии в НАТО. В апреле СМИ сообщали, что эти страны  рассматривают вступление в Североатлантический альянс уже этим летом. 

«Это неожиданный вопрос, возник как дождь весной, никто не ожидал <...> На саммите НАТО наложу вето на приглашение, если это будет на том уровне», — сказал Миланович, отвечая на вопрос журналистов о возможном членстве Финляндии и Швеции в НАТО (цитата по «РИА Новости»).

На прошлой неделе президент Хорватии заявил, что вступление Финляндии и Швеции в альянс необходимо отложить до разрешения проблем на Балканах. 

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«Пусть вступают в НАТО, пусть тыкают разъяренного медведя ручкой в глаз. Но пока не решится вопрос избирательного законодательства в Боснии и Герцеговине, пока американцы, англичане и немцы не заставят Сараево и (лидера правящей Партии демократического действия. – «Ведомости») Бакира Изетбеговича в следующие полгода изменить закон о выборах и не дадут хорватам основные права, сабор (парламент Хорватии. – «Ведомости») не смеет ратифицировать ничье вступление в НАТО», — подчеркнул Миланович (цитата по «РИА Новости»).

26 апреля финский министр иностранных дел Пекка Хаависто допустил, что Финляндия и Швеция могут принять решение о вступлении в НАТО одновременно. Однако определенной даты на этот счет у Суоми пока нет — дебаты на данную тему в парламенте продолжаются, подчеркнул он.

Газета The Times 11 апреля сообщила со ссылкой на источники, что Финляндия и Швеция рассматривают вступление в Североатлантический альянс уже этим летом. По данным издания, на такое решение могла повлиять военная операция России на территории Украины. 13 апреля премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что страна примет решение, подавать или не подавать заявку на вступление в НАТО, в ближайшие недели. 

Швеция намерена подать заявку на вступление в НАТО, писала 13 апреля газета Svenska Dagbladet. По сведениям издания, полученным от источников в правящей социал-демократической партии, премьер-министр Швеции Магдалена Андерсон подаст заявку на вступление в альянс в начале июня. Произойти это должно на саммите НАТО в Мадриде. Ранее шведский премьер отрицала такую перспективу. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных