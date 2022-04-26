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Президент Хорватии высказался против вступления Швеции и Финляндии в НАТО

Ведомости

Вступление Финляндии и Швеции в НАТО необходимо отложить до разрешения проблем на Балканах, заявил президент Хорватии Зоран Миланович. 

«Пусть вступают в НАТО, пусть тыкают разъяренного медведя ручкой в глаз. Но пока не решится вопрос избирательного законодательства в Боснии и Герцеговине, пока американцы, англичане и немцы не заставят Сараево и [лидера правящей Партии демократического действия. – «Ведомости»] Бакира Изетбеговича в следующие полгода изменить закон о выборах и не дадут хорватам основные права, Сабор [парламент Хорватии. – «Ведомости»] не смеет ратифицировать ничье вступление в НАТО», — подчеркнул Миланович (цитата по «РИА Новости). 

Он также напомнил о других неразрешенных вопросах региона – неприсоединение Румынии и Болгарии к шенгенской зоне, откладывание переговоров о вступлении в ЕС Албании и Северной Македонии, непризнание самопровозглашенного Косово.

Ранее сегодня финский министр иностранных дел Пекка Хаависто допустил, что Финляндия и Швеция могут принять решение о вступлении в НАТО одновременно. Однако определенной даты на этот счет у Суоми пока нет — дебаты на данную тему в парламенте продолжаются, подчеркнул он.

Газета The Times 11 апреля сообщила со ссылкой на источники, что Финляндия и Швеция рассматривают вступление в Североатлантический альянс уже этим летом. По данным издания, на такое решение могла повлиять военная операция России на территории Украины. 13 апреля премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что страна примет решение, подавать или не подавать заявку на вступление в НАТО, в ближайшие недели. 

Швеция намерена подать заявку на вступление в НАТО, писала 13 апреля газета Svenska Dagbladet. По сведениям издания, полученным от источников в правящей социал-демократической партии, премьер-министр Швеции Магдалена Андерсон подаст заявку на вступление в альянс в начале июня. Произойти это должно на саммите НАТО в Мадриде. Ранее шведский премьер отрицала такую перспективу. 

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Финляндия и Швеция должны понимать последствия такого шага для двусторонних отношений с Россией и для архитектуры европейской безопасности. По мнению Захаровой, Швеция и Финляндия «автоматически окажутся на натовской передовой» и потеряют часть суверенитета при выработке решений в сфере обороны и во внешней политике.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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