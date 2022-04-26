Президент Хорватии высказался против вступления Швеции и Финляндии в НАТО

«Пусть вступают в НАТО, пусть тыкают разъяренного медведя ручкой в глаз. Но пока не решится вопрос избирательного законодательства в Боснии и Герцеговине, пока американцы, англичане и немцы не заставят Сараево и [лидера правящей Партии демократического действия. – «Ведомости»] Бакира Изетбеговича в следующие полгода изменить закон о выборах и не дадут хорватам основные права, Сабор [парламент Хорватии. – «Ведомости»] не смеет ратифицировать ничье вступление в НАТО», — подчеркнул Миланович (цитата по «РИА Новости).