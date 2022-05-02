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Финляндия может объявить о решении по вступлению в НАТО в мае

Ведомости

Финляндия объявит решение о подаче заявки на членство в НАТО 12 мая, передает издание Iltalehti со ссылкой на источники.

По данным издания, 12 мая президент страны Саули Ниинистё объявит, что выступает за вступление Финляндии в НАТО. После его обращения партии парламента поддержат позицию главы государства. До 12 мая комитеты парламента завершат обсуждение доклада по внешней политике и политике безопасности.

«Цель состоит в том, чтобы заявление о подаче заявки на членство в НАТО больше не обсуждалось в парламентских комитетах и не ставилось на голосование, а было быстро передано в альянс», — утверждают источники издания.

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Ниинистё ранее подчеркивал, что решение о вступление страны в НАТО не связано с риском обострения ситуации в Европе на фоне украинского конфликта. «Если эскалация произойдет, это окажет огромное воздействие на всех. Поэтому я подчеркиваю наличие риска эскалации, но не связываю его с поведением Финляндии или принятием нами решений», — отмечал глава государства (цитата по ТАСС).

Газета The Times 11 апреля сообщила со ссылкой на источники, что Финляндия и Швеция рассматривают вступление в Североатлантический альянс уже этим летом. По данным издания, на такое решение могла повлиять военная операция России на территории Украины. 13 апреля премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что страна примет решение, подавать или не подавать заявку на вступление в НАТО, в ближайшие недели.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Финляндия и Швеция должны понимать последствия такого шага для двусторонних отношений с Россией и для архитектуры европейской безопасности. По мнению Захаровой, Швеция и Финляндия «автоматически окажутся на натовской передовой» и потеряют часть суверенитета при выработке решений в сфере обороны и во внешней политике.

Ранее в Брюсселе пообещали оперативно принять Швецию и Финляндию в альянс, если они того захотят. 3 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в эфире CNN, что руководство альянса готово «относительно быстро» решить этот вопрос. Сейчас Финляндия является государством – партнером НАТО.

Ранее по теме: В Финляндии выступили за скорейшее членство страны в НАТО

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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