Финляндия может объявить о решении по вступлению в НАТО в мае

Ниинистё ранее подчеркивал, что решение о вступление страны в НАТО не связано с риском обострения ситуации в Европе на фоне украинского конфликта. «Если эскалация произойдет, это окажет огромное воздействие на всех. Поэтому я подчеркиваю наличие риска эскалации, но не связываю его с поведением Финляндии или принятием нами решений», — отмечал глава государства (цитата по ТАСС).