В Финляндии выступили за скорейшее членство страны в НАТО

Вступление Финляндии в Североатлантический альянс «весьма вероятно», заявила в середине апреля министр страны по делам Евросоюза и госсобственности Тютти Тюппурайнен в интервью телеканалу Sky News. «Народ Финляндии, похоже, уже принял решение, и подавляющее большинство поддерживает членство Финляндии в НАТО… На данный момент я бы сказала, что это весьма вероятно, но решение еще не принято», — заявила Тюппурайнен (цитата по «РИА Новости»).