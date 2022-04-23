В Финляндии выступили за скорейшее членство страны в НАТО
Порог для вхождения Финляндии в НАТО возрастет, если страна не примет решение о членстве в оборонном альянсе сейчас, заявил министр иностранных дел страны Пекка Хаависто в интервью телеканалу Yle.
Хаависто заявил, что Финляндия в течение многих лет говорила о своей готовности рассмотреть вопрос о членстве в НАТО, если ситуация с безопасностью изменится. Он считает, что «трудно представить себе более резкое изменение ситуации с безопасностью, чем война в Европе».
«А что еще могло произойти, чтобы Финляндия хотя бы задумалась о вступлении в НАТО?» — спрашивает министр.
По данным телеканала, парламент Финляндии на этой неделе обсуждал отчет о политике безопасности, на основе которого формируется позиция по вопросам НАТО. Аналогичный отчет готовят в Швеции. Хаависто сказал, что выступает за единство решений двух стран по вопросу вступления в альянс.
Министр добавил, что затягивание конфликта на Украине приведет к ужесточению санкций Запада против России. Экономика России ослабнет еще сильнее, что также не в интересах России, заявил Хаависто.
Вступление Финляндии в Североатлантический альянс «весьма вероятно», заявила в середине апреля министр страны по делам Евросоюза и госсобственности Тютти Тюппурайнен в интервью телеканалу Sky News. «Народ Финляндии, похоже, уже принял решение, и подавляющее большинство поддерживает членство Финляндии в НАТО… На данный момент я бы сказала, что это весьма вероятно, но решение еще не принято», — заявила Тюппурайнен (цитата по «РИА Новости»).
Газета The Times 11 апреля сообщила со ссылкой на источники, что Финляндия и Швеция рассматривают вступление в Североатлантический альянс уже этим летом. По данным издания, на такое решение могла повлиять военная операция России на территории Украины.
13 апреля премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что страна примет решение, подавать или не подавать заявку на вступление в НАТО, в ближайшие недели.
Швеция намерена подать заявку на вступление в НАТО, писала 13 апреля газета Svenska Dagbladet. По сведениям издания, полученным от источников в правящей социал-демократической партии, премьер-министр Швеции Магдалена Андерсон подаст заявку на вступление в альянс в начале июня. Произойти это должно на саммите НАТО в Мадриде. Ранее шведский премьер отрицала такую перспективу.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Финляндия и Швеция должны понимать последствия такого шага для двусторонних отношений с Россией и для архитектуры европейской безопасности. По мнению Захаровой, Швеция и Финляндия «автоматически окажутся на натовской «передовой» и потеряют часть суверенитета при выработке решений в сфере обороны и во внешней политике.
В случае вступления двух стран в НАТО протяженность сухопутных границ России с альянсом увеличится более чем вдвое, их придется укреплять, заявил также зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.