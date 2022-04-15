В правительстве Финляндии назвали вступление страны в НАТО «весьма вероятным»
Вступление Финляндии в Североатлантический альянс «весьма вероятно», заявила министр страны по делам Евросоюза и госсобственности Тютти Тюппурайнен в интервью телеканалу Sky News.
«Народ Финляндии, похоже, уже принял решение, и подавляющее большинство поддерживает членство Финляндии в НАТО… На данный момент я бы сказала, что это весьма вероятно, но решение еще не принято», — заявила Тюппурайнен (цитата по «РИА Новости»).
По ее словам, процесс подачи заявки на вступление в НАТО должен пройти как можно быстрее в процессе демократического обсуждения в парламенте. Тюппурайнен отметила, что Хельсинки известна реакция России на планы страны вступить в НАТО.
«Каждая страна имеет право принимать собственные меры безопасности. Поэтому мы должны быть очень, очень осторожными, чтобы не ограничивать собственное пространство для маневра из-за внешних факторов. Так что, что бы ни говорила Россия, мы это, конечно, слышим, но мы принимаем свои собственные решения, исходя из наших интересов и из наших условий, из нашего учета общей ситуации», — пояснила Тюппурайнен.
13 апреля правительственные структуры представили доклад об изменении обстановки в сфере безопасности после начала спецоперации России на Украине и передали его на рассмотрение в парламент. Парламент начнет обсуждать документ на следующей неделе.
Газета The Times 11 апреля сообщила со ссылкой на источники, что Финляндия и Швеция рассматривают вступление в Североатлантический альянс уже этим летом. По данным издания, на такое решение могла повлиять военная операция России на территории Украины.
13 апреля премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что страна примет решение, подавать или не подавать заявку на вступление в НАТО, в ближайшие недели. Правительство Швеции планирует к концу мая опубликовать отчет о своей внешней политике и политике в сфере безопасности.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Финляндия и Швеция должны понимать последствия такого шага для двусторонних отношений с Россией и для архитектуры европейской безопасности. По мнению Захаровой, Швеция и Финляндия «автоматически окажутся на натовской «передовой» и потеряют часть суверенитета при выработке решений в сфере обороны и во внешней политике.