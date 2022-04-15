Захарова призвала Швецию и Финляндию оценить последствия вступления в НАТО

«Выбор – за властями Швеции и Финляндии. Но они должны понимать и последствия такого шага для наших двусторонних отношений и в целом европейской архитектуры безопасности, которая сейчас находится в кризисном состоянии», — сказала Захарова, комментируя дискуссию о возможном вступлении Швеции и Финляндии в НАТО.