Захарова призвала Швецию и Финляндию оценить последствия вступления в НАТО
Власти Швеции и Финляндии должны понимать последствия своего вступления в альянс НАТО, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Выбор – за властями Швеции и Финляндии. Но они должны понимать и последствия такого шага для наших двусторонних отношений и в целом европейской архитектуры безопасности, которая сейчас находится в кризисном состоянии», — сказала Захарова, комментируя дискуссию о возможном вступлении Швеции и Финляндии в НАТО.
Представитель российского МИДа считает, что Хельсинки и Стокгольм, присоединившись к военному блоку, не поспособствунт укреплению международного имиджа двух стран. Помимо этого, по мнению Захаровой, Швеция и Финляндия «автоматически окажутся на натовской «передовой»» и потеряют часть суверенитета при выработке решений в сфере обороны и во внешней политике.
Газета The Times 11 апреля сообщила со ссылкой на источники, что Финляндия и Швеция рассматривают возможность стать членами Североатлантического альянса уже этим летом. На это решение, по данным издания, могла повлиять российская военная операция на территории Украины.
13 апреля премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что страна примет решение, подавать или не подавать заявку на вступление в НАТО, в ближайшие недели. Правительство Швеции планирует к концу мая опубликовать отчет о своей внешней политике и политике в сфере безопасности.