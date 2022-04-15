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Политика

Захарова призвала Швецию и Финляндию оценить последствия вступления в НАТО

Ведомости

Власти Швеции и Финляндии должны понимать последствия своего вступления в альянс НАТО, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Выбор – за властями Швеции и Финляндии. Но они должны понимать и последствия такого шага для наших двусторонних отношений и в целом европейской архитектуры безопасности, которая сейчас находится в кризисном состоянии», — сказала Захарова, комментируя дискуссию о возможном вступлении Швеции и Финляндии в НАТО.

Представитель российского МИДа считает, что Хельсинки и Стокгольм, присоединившись к военному блоку, не поспособствунт укреплению международного имиджа двух стран. Помимо этого, по мнению Захаровой, Швеция и Финляндия «автоматически окажутся на натовской «передовой»» и потеряют часть суверенитета при выработке решений в сфере обороны и во внешней политике.

Газета The Times 11 апреля сообщила со ссылкой на источники, что Финляндия и Швеция рассматривают возможность стать членами Североатлантического альянса уже этим летом. На это решение, по данным издания, могла повлиять российская военная операция на территории Украины.

13 апреля премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что страна примет решение, подавать или не подавать заявку на вступление в НАТО, в ближайшие недели. Правительство Швеции планирует к концу мая опубликовать отчет о своей внешней политике и политике в сфере безопасности.

Ранее по теме: Швеция и Финляндия начинают политическую подготовку к вступлению в НАТО
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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