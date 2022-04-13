Швеция и Финляндия начинают политическую подготовку к вступлению в НАТО

Швеция и Финляндия начинают политическую подготовку к вступлению в НАТОЭто не добавит безопасности ни России, ни этим странам
Швеция намерена подать заявку на вступление в НАТО. Об этом 13 апреля написала газета Svenska Dagbladet. По сведениям издания, полученным от источников в правящей социал-демократической партии, премьер-министр Швеции Магдалена Андерсон подаст заявку на вступление в альянс в начале июня. Произойти это должно на саммите НАТО в Мадриде.
Примечательно, что ранее шведский премьер отрицала такую перспективу. 9 марта, отвечая на призыв оппозиции «единой силой» поддержать вступление страны в НАТО, Андерсон заявила, что переговоры с Брюсселем приведут к ухудшению ситуации в регионе. «Если Швеция решит подать заявку на членство в нынешней ситуации, это еще больше дестабилизирует безопасность этого конкретного региона Европы и усилит напряженность в Европе», – подчеркнула тогда Андерсон. Правые партии, состоящие в оппозиции, поддерживают решение о вступлении Швеции в альянс.
Вместе со Швецией стать членом НАТО может и Финляндия. Премьер-министр страны Санна Марин 13 апреля заявила, что вопрос о вступлении в альянс будет рассмотрен в течение ближайших недель, а не месяцев. На совместной пресс-конференции со своей шведской коллегой Марин подчеркнула, что Финляндия должна быть готова к любым действиям России. Вступление в НАТО, по мнению финского премьера, даст гарантию, что «Украина не повторится в Финляндии». Марин отметила, что после вступления альянс прикроет Финляндию своим «ядерным зонтиком». В текущем же положении страна лишена гарантий безопасности, которые ей может дать только НАТО.