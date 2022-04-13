Швеция и Финляндия начинают политическую подготовку к вступлению в НАТО

Вместе со Швецией стать членом НАТО может и Финляндия. Премьер-министр страны Санна Марин 13 апреля заявила, что вопрос о вступлении в альянс будет рассмотрен в течение ближайших недель, а не месяцев. На совместной пресс-конференции со своей шведской коллегой Марин подчеркнула, что Финляндия должна быть готова к любым действиям России. Вступление в НАТО, по мнению финского премьера, даст гарантию, что «Украина не повторится в Финляндии». Марин отметила, что после вступления альянс прикроет Финляндию своим «ядерным зонтиком». В текущем же положении страна лишена гарантий безопасности, которые ей может дать только НАТО.