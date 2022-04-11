Times: Швеция и Финляндия могут вступить в НАТО этим летом
Швеция и Финляндия намерены вступить в НАТО этим летом, на это решение могло повлиять начало специальной военной операции российских войск на территории Украины, сообщает издание The Times со ссылкой на источники.
По информации источника, Финляндия подаст заявление на вступление в НАТО в июне, а следом за ней последует Швеция. Власти Швеции и Финляндии совместно работают над достижением консенсуса внутри своих стран по вопросу вступления в альянс, однако окончательное решение каждое государство примет самостоятельно. Издание отмечает, что в Вашингтоне также надеются на расширение альянса до 32 стран.
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу ранее отмечал, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО стало одной из самых обсуждаемых тем во время встречи министров иностранных дел стран — членов альянса, которая проходила в Брюсселе 6 и 7 апреля. «Одной из самых важных тем, обсуждаемых в эти дни, является принятие Швеции и Финляндии в члены НАТО. Мы высказали свое мнение по этому поводу», — отмечал он.
В свою очередь генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что альянс найдет способы относительно быстро принять Швецию и Финляндию, если те выразят желание присоединиться. «Естественно, решать им, но если они подадут заявки, то их одобрят все 30 союзников [по НАТО], мы найдем способы, как относительно быстро это сделать», — добавил Столтенберг.
24 февраля премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что страна «сохраняет возможность» подачи заявки на вступление в НАТО. О том, что страна вправе подать заявку на вступление в военный блок, напомнил в своей новогодней речи и Ниинистё.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила 25 февраля, что в случае вступления Финляндии и Швеции в альянс Россия должна будет предпринять ответные шаги. По ее словам, Финляндия и Швеция подтвердили принцип, по которому безопасность одних государств не должна строиться в ущерб безопасности других стран.