Times: Швеция и Финляндия могут вступить в НАТО этим летом

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу ранее отмечал, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО стало одной из самых обсуждаемых тем во время встречи министров иностранных дел стран — членов альянса, которая проходила в Брюсселе 6 и 7 апреля. «Одной из самых важных тем, обсуждаемых в эти дни, является принятие Швеции и Финляндии в члены НАТО. Мы высказали свое мнение по этому поводу», — отмечал он.