Медведев прокомментировал возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО

Медведев не видит смысла рассуждать, что Швеция и Финляндия не рассматривали бы вступление в НАТО, если бы Россия не начала спецоперацию на Украине. По его словам, попытки «затащить» эти страны в альянс предпринимались и раньше. Главное же, что у России нет таких территориальных споров с Швецией и Финляндией, как с Украиной, «а поэтому цена такому членству для нас разная».