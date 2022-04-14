Медведев прокомментировал возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО
В случае вступления Швеции и Финляндии в НАТО протяженность сухопутных границ России с альянсом увеличится более чем вдвое, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.
«Если Швеция и Финляндия войдут в НАТО, протяжённость сухопутных границ альянса с РФ вырастет более чем вдвое. Естественно, эти границы придётся укреплять. Серьёзно усилить группировку сухопутных сил и ПВО, развернуть существенные военно-морские силы в акватории Финского залива», — заявил Медведев.
В этом случае уже не будет речи о безъядерном статусе Балтики, потому что «баланс должен быть восстановлен», убежден Медведев. По его словам, Россия до сегодняшнего дня не собиралась идти на такие меры.
Медведев не видит смысла рассуждать, что Швеция и Финляндия не рассматривали бы вступление в НАТО, если бы Россия не начала спецоперацию на Украине. По его словам, попытки «затащить» эти страны в альянс предпринимались и раньше. Главное же, что у России нет таких территориальных споров с Швецией и Финляндией, как с Украиной, «а поэтому цена такому членству для нас разная».
Газета The Times 11 апреля сообщила со ссылкой на источники, что Финляндия и Швеция рассматривают возможность стать членами Североатлантического альянса уже этим летом. На это решение, по данным издания, могла повлиять российская военная операция на территории Украины.
13 апреля премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что страна примет решение, подавать или не подавать заявку на вступление в НАТО, в ближайшие недели. Правительство Швеции планирует к концу мая опубликовать отчет о своей внешней политике и политике в сфере безопасности.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что альянс найдет способы относительно быстро принять Швецию и Финляндию, если те выразят желание присоединиться.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила 25 февраля, что в случае вступления Финляндии и Швеции в альянс Россия должна будет предпринять ответные шаги. По ее словам, Финляндия и Швеция подтвердили принцип, по которому безопасность одних государств не должна строиться в ущерб безопасности других стран.