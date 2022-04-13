Финляндия примет решение о членстве в НАТО в ближайшие недели

«Есть разные точки зрения насчет того, подавать или не подавать заявку на членство в НАТО, и мы должны очень тщательно их проанализировать», — сказала Марин (цитата по Reuters). По ее словам, обсуждение вопроса будет довольно быстрым и займет «несколько недель».