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Политика

Финляндия примет решение о членстве в НАТО в ближайшие недели

Ведомости

Финляндия примет решение о том, подавать ли заявку на вступление в НАТО, в ближайшие недели, заявила премьер-министр страны Санна Марин на совместной пресс-конференции в Стокгольме со своей шведской коллегой Магдаленой Андерссон.

«Есть разные точки зрения насчет того, подавать или не подавать заявку на членство в НАТО, и мы должны очень тщательно их проанализировать», — сказала Марин (цитата по Reuters). По ее словам, обсуждение вопроса будет довольно быстрым и займет «несколько недель».

В среду правительство Финляндии планирует опубликовать отчет о своей внешней политике и политике в сфере безопасности, который будет представлен парламенту.

Правительстве Швеции выпустит аналогичный документ к концу мая. «Конечно, у членства в НАТО есть свои плюсы и минусы, как и у других вариантов [действий в сфере] безопасности, — отметила Андерссон.

Газета The Times 11 апреля сообщила со ссылкой на источники, что Финляндия и Швеция рассматривают возможность стать членами Североатлантического альянса уже этим летом. На это решение, по данным издания, могла повлиять российская военная операция на территории Украины.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу ранее отмечал, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО стало одной из самых обсуждаемых тем во время встречи министров иностранных дел стран — членов альянса, которая проходила в Брюсселе 6 и 7 апреля. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что военный блок найдет способы относительно быстро принять Швецию и Финляндию, если те выразят желание присоединиться.

Еще в феврале МИД РФ, неоднократно выступавший против расширения НАТО на восток, пригрозил ответными мерами в случае принятия обеих скандинавских стран в альянс.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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