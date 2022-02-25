МИД РФ обещал ответные шаги в случае принятия Швеции и Финляндии в НАТО

«Все страны — участницы ОБСЕ в их национальном качестве, в том числе Финляндия и Швеция, подтвердили принцип, согласно которому безопасность одних государств не должна строиться в ущерб безопасности других стран. Очевидно, что присоединение Финляндии и Швеции к НАТО, являющейся в первую очередь, как вы прекрасно понимаете, военным блоком, имело бы серьезные военно-политическое последствия, которые бы потребовали ответных шагов нашей страны», — сказала Захарова (цитата по «РИА Новости»).