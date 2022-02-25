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МИД РФ обещал ответные шаги в случае принятия Швеции и Финляндии в НАТО

Ведомости

В случае принятия Финляндии и Швеции в НАТО Россия должна будет предпринять ответные шаги, заявила журналистам официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Все страны — участницы ОБСЕ в их национальном качестве, в том числе Финляндия и Швеция, подтвердили принцип, согласно которому безопасность одних государств не должна строиться в ущерб безопасности других стран. Очевидно, что присоединение Финляндии и Швеции к НАТО, являющейся в первую очередь, как вы прекрасно понимаете, военным блоком, имело бы серьезные военно-политическое последствия, которые бы потребовали ответных шагов нашей страны», — сказала Захарова (цитата по «РИА Новости»).

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что пригласил представителей Финляндии и Швеции для участия в виртуальном экстренном саммите альянса по вопросу Украины.

24 февраля премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что страна готова рассмотреть вопрос о вступлении страны в НАТО в случае угрозы национальной безопасности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных