МИД РФ обещал ответные шаги в случае принятия Швеции и Финляндии в НАТО
В случае принятия Финляндии и Швеции в НАТО Россия должна будет предпринять ответные шаги, заявила журналистам официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Все страны — участницы ОБСЕ в их национальном качестве, в том числе Финляндия и Швеция, подтвердили принцип, согласно которому безопасность одних государств не должна строиться в ущерб безопасности других стран. Очевидно, что присоединение Финляндии и Швеции к НАТО, являющейся в первую очередь, как вы прекрасно понимаете, военным блоком, имело бы серьезные военно-политическое последствия, которые бы потребовали ответных шагов нашей страны», — сказала Захарова (цитата по «РИА Новости»).
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что пригласил представителей Финляндии и Швеции для участия в виртуальном экстренном саммите альянса по вопросу Украины.
24 февраля премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что страна готова рассмотреть вопрос о вступлении страны в НАТО в случае угрозы национальной безопасности.