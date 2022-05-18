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Bloomberg узнал об условиях Турции за одобрение Финляндии и Швеции в НАТО

Ведомости

Анкара хочет получить новейшие американские истребители F-35 и снять санкции США за покупку систем С-400 у России в обмен на одобрение вступления Финляндии и Швеции в НАТО, заявил Bloomberg со ссылкой на источники.

«Турция хочет, чтобы ее вновь включили в программу перспективных самолетов F-35, участие в которой ей было запрещено после того, как она купила у России системы противоракетной обороны С-400. У нее также есть невыполненный запрос к США на закупку десятков боевых самолетов F-16 и комплектов модернизации для своего существующего парка. Более того, Турция хочет, чтобы США сняли санкции в связи с ее владением ракетами С-400», — сообщило агентство.

Также министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн заявил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган использует ситуацию в качестве уловки, чтобы попытаться добиться уступок, в том числе по покупке F-35 у США. Агентство отметило, что Турции будет непросто использовать свои рычаги влияния на расширение альянса для достижения любой из перечисленных целей, однако в предыдущих геополитических спорах Анкара продемонстрировала, что готова даже нанести ущерб своей экономике.

15 мая власти Финляндии заявили, что решили подать официальную заявку на вступление в НАТО. 16 мая о таком решении заявила Швеция.

14 мая министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара выступает против вступления Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс, потому что обе страны открыто поддерживают Рабочую партию Курдистана и ее сирийский филиал, которые Турция считает террористическими организациями. 16 мая Эрдоган заявил, что Турция не поддержит заявки Хельсинки и Осло, потому что они отказали Анкаре в экстрадиции подозреваемых в причастности к террористическим организациям.

3 мая о своем желании заблокировать вступление Финляндии и Швеции в НАТО до разрешения проблем на Балканах заявил президент Хорватии Зоран Миланович.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных