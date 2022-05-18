Bloomberg узнал об условиях Турции за одобрение Финляндии и Швеции в НАТО
Анкара хочет получить новейшие американские истребители F-35 и снять санкции США за покупку систем С-400 у России в обмен на одобрение вступления Финляндии и Швеции в НАТО, заявил Bloomberg со ссылкой на источники.
«Турция хочет, чтобы ее вновь включили в программу перспективных самолетов F-35, участие в которой ей было запрещено после того, как она купила у России системы противоракетной обороны С-400. У нее также есть невыполненный запрос к США на закупку десятков боевых самолетов F-16 и комплектов модернизации для своего существующего парка. Более того, Турция хочет, чтобы США сняли санкции в связи с ее владением ракетами С-400», — сообщило агентство.
Также министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн заявил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган использует ситуацию в качестве уловки, чтобы попытаться добиться уступок, в том числе по покупке F-35 у США. Агентство отметило, что Турции будет непросто использовать свои рычаги влияния на расширение альянса для достижения любой из перечисленных целей, однако в предыдущих геополитических спорах Анкара продемонстрировала, что готова даже нанести ущерб своей экономике.
15 мая власти Финляндии заявили, что решили подать официальную заявку на вступление в НАТО. 16 мая о таком решении заявила Швеция.
14 мая министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара выступает против вступления Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс, потому что обе страны открыто поддерживают Рабочую партию Курдистана и ее сирийский филиал, которые Турция считает террористическими организациями. 16 мая Эрдоган заявил, что Турция не поддержит заявки Хельсинки и Осло, потому что они отказали Анкаре в экстрадиции подозреваемых в причастности к террористическим организациям.
3 мая о своем желании заблокировать вступление Финляндии и Швеции в НАТО до разрешения проблем на Балканах заявил президент Хорватии Зоран Миланович.