Швеция вслед за Финляндией вступает официально в НАТО

Швеция официально приняла решение о подаче заявки на членство в НАТО. Об этом говорится в опубликованном 15 мая заявлении правящей Социал-демократической партии. «На своем заседании сегодня, 15 мая 2022 г., правление партии социал-демократов решило, что партия будет работать над тем, чтобы Швеция подала заявку на членство в НАТО», – говорится в заявлении (цитата по «РИА Новости»). В документе сказано, что Швеция в случае одобрения заявки выступит против размещения ядерного оружия и военных баз на своей территории.