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Швеция вслед за Финляндией вступает официально в НАТО

Россия станет прямым противником альянса, но это мало что изменит
Алексей Никольский Илья Лакстыгал
Швеция в случае одобрения заявки выступит против размещения ядерного оружия и военных баз на своей территории / Dado Ruvic / Reuters

Швеция официально приняла решение о подаче заявки на членство в НАТО. Об этом говорится в опубликованном 15 мая заявлении правящей Социал-демократической партии. «На своем заседании сегодня, 15 мая 2022 г., правление партии социал-демократов решило, что партия будет работать над тем, чтобы Швеция подала заявку на членство в НАТО», – говорится в заявлении (цитата по «РИА Новости»). В документе сказано, что Швеция в случае одобрения заявки выступит против размещения ядерного оружия и военных баз на своей территории.

После Венского конгресса 1815 г., завершившего эпоху Наполеоновских войн, Швеция стала нейтральным государством, не участвовавшим ни в Крымской, ни в обеих мировых войнах.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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