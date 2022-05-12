Россия предпримет ответные меры в случае вступления Финляндии в НАТО

Россия предпримет ответные меры в случае вступления Финляндии в НАТООни будут зависеть от размещения инфраструктуры других членов блока на ее территории
Финляндия должна незамедлительно подать заявку на членство в НАТО, говорится в опубликованном утром 12 мая совместном заявлении финского президента Саули Ниисте и премьер-министра страны Санны Марин. Они также выразили надежду, что необходимые для этого шаги будут предприняты «в течение следующих нескольких дней». В заявлении подчеркивается, что членство Финляндии в НАТО укрепит и безопасность страны, и безопасность блока.
Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес уточнил газете El Español, что вопрос о возможном вступлении Финляндии в НАТО будет поднят на предстоящем саммите в Мадриде в июне текущего года. Еще в конце апреля за подачу заявки на вхождение в военный альянс проголосовал парламент Финляндии. Правительство Швеции, как ожидается, в ближайшее время также начнет процедуры по вступлению в НАТО.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг также заявил, что вступление двух скандинавских стран в альянс должно пройти гладко и может состояться окончательно до конца этого года.
В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя 12 мая заявление Ниисте и Марин, отметил, что Кремль рассматривает вступление Финляндии в НАТО как угрозу для России: «Мы уже неоднократно говорили, что расширение НАТО и приближение военной инфраструктуры альянса к нашим границам не делает мир, а главное, наш европейский, евразийский континент более стабильным и безопасным».
По словам Пескова, практический ответ России в случае вступления Финляндии в НАТО будет зависеть от того, «насколько будет двигаться военная инфраструктура, приближаться к нашим границам».
Говоря о последствиях вступления Финляндии в НАТО для двусторонних российско-финских отношений, Песков отметил, что все это «не может не вызывать сожаления». «Финляндия [уже] присоединилась к недружественным шагам, которые были предприняты в рамках ЕС по отношению к нашей стране. Это является причиной для наших соответствующих зеркальных ответов», – заключил Песков. МИД России заявил, что в ответ на вступление Финляндии в НАТО последуют меры «военно-технического и иного характера».
Если Финляндия и Швеция не станут размещать крупные военные объекты США, то меры по усилению российского военного потенциала из-за их вступления в НАТО будут минимальными, говорит директор Фонда развития технологий XXI века Иван Коновалов. По его мнению, США попытаются разместить такие объекты в Финляндии, чтобы усложнить ситуацию для России, «но не факт, что финны с этим согласятся». При этом и Швеция, и Финляндия давно ведут совместную с НАТО разведдеятельность против России, участвуют во всех крупных учениях альянса в своем регионе с антироссийской направленностью, их вооружения полностью совместимы с НАТО, говорит Коновалов.
Ответные военно-технические меры с нашей стороны вряд ли будут упреждающими, говорит эксперт Центра международной безопасности РАН Дмитрий Стефанович. Скорее всего, эти меры будут привязаны к конкретным развертываниям ударных и оборонительных систем НАТО на территории Швеции и Финляндии, говорит эксперт.