Россия предпримет ответные меры в случае вступления Финляндии в НАТО

Если Финляндия и Швеция не станут размещать крупные военные объекты США, то меры по усилению российского военного потенциала из-за их вступления в НАТО будут минимальными, говорит директор Фонда развития технологий XXI века Иван Коновалов. По его мнению, США попытаются разместить такие объекты в Финляндии, чтобы усложнить ситуацию для России, «но не факт, что финны с этим согласятся». При этом и Швеция, и Финляндия давно ведут совместную с НАТО разведдеятельность против России, участвуют во всех крупных учениях альянса в своем регионе с антироссийской направленностью, их вооружения полностью совместимы с НАТО, говорит Коновалов.