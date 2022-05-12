Президент и премьер Финляндии поддержали скорейшее вступление страны в НАТО

3 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в эфире CNN, что руководство альянса готово «относительно быстро» решить вопрос о вступлении Швеции и Финляндии. Официальный представитель МИДа Мария Захарова заявила, что страны должны понимать последствия такого шага для отношений с Россией. Газета The Times 11 апреля сообщила со ссылкой на источники, что Финляндия и Швеция рассматривают вступление в Североатлантический альянс уже этим летом. 2 мая издание Iltalehti со ссылкой на источники сообщило, что Финляндия объявит решение о подаче заявки на членство в НАТО 12 мая.