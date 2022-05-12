Президент и премьер Финляндии поддержали скорейшее вступление страны в НАТО
Финляндия должна незамедлительно подать заявку на членство в НАТО, необходимо, чтобы соответствующие шаги были предприняты в течение ближайших дней, говорится в совместном заявлении финского президента Саули Ниистё и премьер-министра страны Санны Марин.
«Финляндия должна незамедлительно подать заявку на членство в НАТО. Мы надеемся, что национальные шаги, необходимые для принятия этого решения, будут быстро предприняты в течение следующих нескольких дней», — говорится в заявлении. Отмечается, что членство Финляндии в военном блоке укрепит как ее собственную безопасность, так и «весь оборонный альянс».
Санна Марин ранее заявила, что решение о присоединении страны к НАТО может быть принято в ближайшее время. По ее словам, на фоне спецоперации на Украине Финляндия не сможет поддерживать отношения с Россией «как прежде», так как это «полностью изменило» для страны «ситуацию в сфере безопасности».
3 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в эфире CNN, что руководство альянса готово «относительно быстро» решить вопрос о вступлении Швеции и Финляндии. Официальный представитель МИДа Мария Захарова заявила, что страны должны понимать последствия такого шага для отношений с Россией. Газета The Times 11 апреля сообщила со ссылкой на источники, что Финляндия и Швеция рассматривают вступление в Североатлантический альянс уже этим летом. 2 мая издание Iltalehti со ссылкой на источники сообщило, что Финляндия объявит решение о подаче заявки на членство в НАТО 12 мая.
В то же время, в конце апреля руководитель «женского крыла» правящей социалистической партии Швеции Анника Страндхелл выступила против вступления Швеции в НАТО. После 12 мая партия приступает к «процессу принятия решений», и не позднее 24 мая правление партии решит, поднимать вопрос о членстве Швеции в НАТО или нет. Ранее сегодня, 12 мая, Великобритания заключила со Швецией новое соглашение в сфере безопасности.