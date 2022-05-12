Газета
Политика

Президент и премьер Финляндии поддержали скорейшее вступление страны в НАТО

Ведомости

Финляндия должна незамедлительно подать заявку на членство в НАТО, необходимо, чтобы соответствующие шаги были предприняты в течение ближайших дней, говорится в совместном заявлении финского президента Саули Ниистё и премьер-министра страны Санны Марин.

«Финляндия должна незамедлительно подать заявку на членство в НАТО. Мы надеемся, что национальные шаги, необходимые для принятия этого решения, будут быстро предприняты в течение следующих нескольких дней», — говорится в заявлении. Отмечается, что членство Финляндии в военном блоке укрепит как ее собственную безопасность, так и «весь оборонный альянс».

Санна Марин ранее заявила, что решение о присоединении страны к НАТО может быть принято в ближайшее время. По ее словам, на фоне спецоперации на Украине Финляндия не сможет поддерживать отношения с Россией «как прежде», так как это «полностью изменило» для страны «ситуацию в сфере безопасности».

3 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в эфире CNN, что руководство альянса готово «относительно быстро» решить вопрос о вступлении Швеции и Финляндии. Официальный представитель МИДа Мария Захарова заявила, что страны должны понимать последствия такого шага для отношений с Россией. Газета The Times 11 апреля сообщила со ссылкой на источники, что Финляндия и Швеция рассматривают вступление в Североатлантический альянс уже этим летом. 2 мая издание Iltalehti со ссылкой на источники сообщило, что Финляндия объявит решение о подаче заявки на членство в НАТО 12 мая.

В то же время, в конце апреля руководитель «женского крыла» правящей социалистической партии Швеции Анника Страндхелл выступила против вступления Швеции в НАТО. После 12 мая партия приступает к «процессу принятия решений», и не позднее 24 мая правление партии решит, поднимать вопрос о членстве Швеции в НАТО или нет. Ранее сегодня, 12 мая, Великобритания заключила со Швецией новое соглашение в сфере безопасности.

Ранее по теме: Великобритания заключила новое соглашение о безопасности со Швецией
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных