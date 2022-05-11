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Политика

Великобритания заключила новое соглашение о безопасности со Швецией

Ведомости

Великобритания заключила со Швецией новое соглашение в сфере безопасности, следует из заявления канцелярии премьер-министра королевства Бориса Джонсона.

«Этим утром премьер-министр подписал декларацию о взаимных гарантиях безопасности с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон. Во второй половине сегодняшнего дня он отправится в Финляндию, чтобы подписать такой же документ с президентом страны Саули Ниинистё», — говорится в заявлении. 

В канцелярии отметили, что новые соглашения позволят повысить уровень безопасности в Европе. Великобритания сможет увеличить свое военное присутствие в обеих странах путем размещения боевой техники и личного состава.

«Подписанные сегодня декларации позволят Великобритании сотрудничать с ключевыми партнерами из Северной Европы и их вооруженными силами во всех областях, включая киберпространство. Они также позволят наладить более тесное сотрудничество в области новых технологий и сбора разведданных», — подчеркнул Джонсон. 

Премьер-министр Финляндии Санна Марин ранее заявила, что решение о присоединении страны к НАТО может быть принято в ближайшее время. По ее словам, на фоне спецоперации на Украине Финляндия не сможет поддерживать отношения с Россией «как прежде», так как это «полностью изменило» для страны «ситуацию в сфере безопасности».

2 мая издание Iltalehti со ссылкой на источники сообщило, что Финляндия объявит решение о подаче заявки на членство в НАТО 12 мая – за вступление выступит президент страны Саули Ниинистё. 3 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в эфире CNN, что руководство альянса готово «относительно быстро» решить вопрос о вступлении Швеции и Финляндии.

Финляндия и Швеция должны понимать последствия такого шага для отношений с Россией и архитектуры европейской безопасности, отмечала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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