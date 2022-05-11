Великобритания заключила новое соглашение о безопасности со Швецией

Премьер-министр Финляндии Санна Марин ранее заявила, что решение о присоединении страны к НАТО может быть принято в ближайшее время. По ее словам, на фоне спецоперации на Украине Финляндия не сможет поддерживать отношения с Россией «как прежде», так как это «полностью изменило» для страны «ситуацию в сфере безопасности».