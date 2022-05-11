Великобритания заключила новое соглашение о безопасности со Швецией
Великобритания заключила со Швецией новое соглашение в сфере безопасности, следует из заявления канцелярии премьер-министра королевства Бориса Джонсона.
«Этим утром премьер-министр подписал декларацию о взаимных гарантиях безопасности с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон. Во второй половине сегодняшнего дня он отправится в Финляндию, чтобы подписать такой же документ с президентом страны Саули Ниинистё», — говорится в заявлении.
В канцелярии отметили, что новые соглашения позволят повысить уровень безопасности в Европе. Великобритания сможет увеличить свое военное присутствие в обеих странах путем размещения боевой техники и личного состава.
«Подписанные сегодня декларации позволят Великобритании сотрудничать с ключевыми партнерами из Северной Европы и их вооруженными силами во всех областях, включая киберпространство. Они также позволят наладить более тесное сотрудничество в области новых технологий и сбора разведданных», — подчеркнул Джонсон.
Премьер-министр Финляндии Санна Марин ранее заявила, что решение о присоединении страны к НАТО может быть принято в ближайшее время. По ее словам, на фоне спецоперации на Украине Финляндия не сможет поддерживать отношения с Россией «как прежде», так как это «полностью изменило» для страны «ситуацию в сфере безопасности».
2 мая издание Iltalehti со ссылкой на источники сообщило, что Финляндия объявит решение о подаче заявки на членство в НАТО 12 мая – за вступление выступит президент страны Саули Ниинистё. 3 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в эфире CNN, что руководство альянса готово «относительно быстро» решить вопрос о вступлении Швеции и Финляндии.
Финляндия и Швеция должны понимать последствия такого шага для отношений с Россией и архитектуры европейской безопасности, отмечала официальный представитель МИД России Мария Захарова.