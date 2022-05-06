Финляндия в ближайшее время примет решение о вступлении в НАТО

По словам Марин, Финляндия поддерживает предложение Еврокомиссии о введении эмбарго на российскую нефть, а также будет призывать к отказу от российского газа. Но премьер-министр отметила, что понимает наличие различных позиций в Евросоюзе по этому вопросу в связи с тем, что некоторым странам требуется больше времени для перехода на альтернативные источники. Сама Финляндия готова отказаться от российских энергоносителей в ближайшие несколько месяцев, заявила Марин.