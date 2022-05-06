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Финляндия в ближайшее время примет решение о вступлении в НАТО

Ведомости

Решение о присоединении Финляндии к НАТО может быть принято в ближайшее время, сообщил ТАСС со ссылкой на интервью финского премьер-министра Санны Марин японской газете Nikkei.

Марин заявила, что на фоне спецоперации на Украине Финляндия не сможет поддерживать отношения с Россией «как прежде», так как это «полностью изменило» для страны «ситуацию в сфере безопасности».

По словам Марин, Финляндия поддерживает предложение Еврокомиссии о введении эмбарго на российскую нефть, а также будет призывать к отказу от российского газа. Но премьер-министр отметила, что понимает наличие различных позиций в Евросоюзе по этому вопросу в связи с тем, что некоторым странам требуется больше времени для перехода на альтернативные источники. Сама Финляндия готова отказаться от российских энергоносителей в ближайшие несколько месяцев, заявила Марин.

Премьер-министр добавила, что ситуация на Украине разрешилась бы быстрее, если бы к санкциям против России присоединился Китай. Также она выразила мнение, что эмбарго на нефть может быть не столь эффективно, если ресурсы будут покупать Китай и Индия.

2 мая издание Iltalehti со ссылкой на источники сообщило, что Финляндия объявит решение о подаче заявки на членство в НАТО 12 мая – за вступление выступит президент страны Саули Ниинистё. 3 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в эфире CNN, что руководство альянса готово «относительно быстро» решить вопрос о вступлении Швеции и Финляндии.

Финляндия и Швеция должны понимать последствия такого шага для отношений с Россией и архитектуры европейской безопасности, отмечала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных